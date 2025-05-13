История картофеля впечатляет: из индейских гор в ежедневный рацион. Как происхождение картофеля повлияло на украинские привычки и блюда.

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Откуда взялся картофель в Украине / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Откуда взялся картофель

Когда завезен картофель в Украину

Картофель - это невероятный овощ, знакомство человечества с которым длится уже не одно столетие. В Украине его часто называют "вторым хлебом", ведь он стал основой ежедневного питания. Но откуда появился картофель в Украине и каким был его путь к нашему столу попробует разобраться Главред.

Происхождение картофеля

Большинство ученых считают, что первыми о картофеле узнали индейцы Южной Америки. Они нашли в Андах неизвестное до тех пор растение, из которого впоследствии научились готовить питательные и вкусные блюда. Этот овощ они называли "папа" и высоко ценили за его питательность.

Однако индейцы жили обособленно от всего мира, и их открытие оставалось неизвестным европейцам. Ситуация изменилась после того, как испанцы начали осваивать Южную Америку. Они обратили внимание на "мучнистые корни" и решили попробовать их приготовить. Вкус картофеля понравился захватчикам и напомнил им трюфели - деликатесные грибы, растущие под землей. Именно поэтому овощ получил новое название - в честь трюфелей.

Картофель в Европе

После завоза в Европу картофель сначала выращивали как декоративное растение. Его цветы украшали прически, одежду, из них создавали букеты. В то же время картофель еще не получил популярности как пищевой продукт.

Изобретательный французский агроном-любитель Антуан Пармантье решил изменить эту ситуацию. Он выращивал картофель на своем огороде и угощал им всех, кто сомневался в его пользе. Чтобы привлечь внимание крестьян, он убедил короля Людовика XVI выставить охрану возле картофельного поля. Крестьяне, считая овощ ценным, начали воровать его и самостоятельно выращивать. Таким образом картофель постепенно прижился в европейских хозяйствах.

Слово "картофель" также прошло определенный путь. Из итальянского tartufolo (от "трюфель") оно перешло в немецкий язык как Kartoffel, затем в польский - kartofla, и уже оттуда адаптировалось в украинском как картофель.

Когда завезен картофель в Украину

По словам историка Александра Алферова, картофель появился на украинских землях во второй половине XVIII века. Сначала его называли "земляными яблоками", но отношение к нему было осторожным. Однако уже в XIX веке картофель стал распространенной культурой и неотъемлемой частью украинской кухни.

Сегодня украинцы употребляют картофель в разнообразных блюдах: варениках, дерунах, пирожках, галушках, запеканках, толченке, борще, ухе и других. В народе она имеет несколько названий - бульба, бараболя, крумпли, барабурка.

Картофель в современном мире

Украина занимает третье место в мире по потреблению картофеля на душу населения. В 2010 году, например, житель Сумщины потреблял в среднем более 190 килограммов картофеля в год. Больше всего его едят в Ивано-Франковской, Винницкой, Ровенской, Хмельницкой и Тернопольской областях.

Больше всего картофеля выращивается в Китае - вместе с Индией эти страны обеспечивают треть мирового производства. Интересный факт: в октябре 1995 года картофель стал первым растением, которое вырастили в космосе.

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Кто такой Александр Алферов? Александр Алферов - украинский историк, публицист и общественный деятель. Он активно популяризирует украинскую историю, в частности через медиа, лекции и публикации. Является кандидатом исторических наук и одним из экспертов в сфере национальной памяти. В своих выступлениях и публикациях Алферов часто акцентирует внимание на важности сохранения национальной идентичности через знание истории, а также участвует в экспертных дискуссиях относительно героизации деятелей прошлого.

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