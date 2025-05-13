Во время влажной погоды может распространяться такая болезнь, как ржавчина роз. Если не обработать розы вовремя, то они могут пострадать.

https://glavred.info/sad-ogorod/rozy-ostanutsya-zdorovymi-esli-opryskat-ih-odnim-naturalnym-sredstvom-v-mae-10664309.html Ссылка скопирована

Розы останутся здоровыми, если опрыскать их одним натуральным средством в мае/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, depositphotos.com/ua

Вы узнаете:

Как бороться с болезнями роз

Чем обработать розы весной

Весной в период дождей нужно внимательно следить за состоянием роз, ведь из-за большого количества осадков и повышенной влажности может распространяться такая болезнь, как ржавчина розы. Это грибковая болезнь, которая вызывает появление красных и коричневых пятен на листьях, стеблях и цветках растения. Такая болезнь может привести к истощению растений и ухудшению их внешней привлекательности.

Ржавчина снижает способность розы к фотосинтезу, а недостаток энергии ослабляет растение, поэтому оно не может нормально расти. Это приводит к задержке роста куста розы, который не может цвести и постепенно увядает.

видео дня

Чем раньше удастся обнаружить эту болезнь, тем легче будет от нее избавиться и спасти розы.

Эксперты по садоводству из Jackson and Perkins отметили, что стоит немедленно начать удалять зараженные листья, как только вы их заметите, пишет express.co.uk.

"Будучи очень осторожными, не касайтесь непораженных растений роз во время обрезки зараженного растительного материала, немедленно утилизируйте обрезанный материал. Если это разрешено в вашем регионе (в Украине запрещено сжигать сухую траву и другие растительные остатки - ред.), сжигание обрезанного растения - самый эффективный способ его утилизации. Не кладите этот материал в компостную кучу и не выбрасывайте его в лес", - отметили эксперты.

Ржавчина может оставаться на листьях, а споры начнут высвобождаться весной, поэтому не стоит оставлять зараженные листья в своем саду. Обязательно надо собрать их и выбросить, чтобы уменьшить вероятность их распространения.

После того, как вы избавитесь от инфекции, нужно будет применять фунгицид каждые семь-десять дней, поскольку это жизненный цикл спор ржавчины.

Можно приобрести средства для обработки в магазине, но один из природных способов избавиться от ржавчины - это масло нима, говорят эксперты.

"Многие садоводы-любители растений используют масло нима как средство от заражения клещами, грибками и другими болезнями растений. Масло нима дистиллируется из семян дерева нима и является природным фунгицидом и пестицидом. Используемое в течение сотен лет для лечения сельскохозяйственных проблем, масло нима имеет сернистый и чесночный запах", - пояснили эксперты.

Однако они предупредили, что стоит быть осторожными, используя такое масло, потому что в жаркую и сухую погоду, когда температура воздуха выше 25 градусов, неправильное использование может привести к ожогам листьев.

Вас также может заинтересовать:

Что такое Express.co.uk? Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред