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Картошка сварится в 2 раза быстрее: что добавить в кастрюлю

Сергей Кущ
9 декабря 2024, 11:24
529
Всего один ингредиент значительно ускорит процесс варки не только картофеля, но и других овощей.
Как сварить картофель в два раза быстрее
Как сварить картофель в два раза быстрее / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Что добавить в кастрюлю при варке картофеля
  • Как избежать разваривания картошки при варке

Картофель — универсальный гарнир, который готовят как для повседневного ужина, так и для праздничного стола. Однако, если время ограничено, возникает вопрос: как быстрее разварить картошку, не теряя ее вкусовых качеств?

Главред узнал ответ: просто добавьте всего один ингредиент, который ускорит процесс варки.

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Почему картофель лучше класть в кипящую воду?

Опытные кулинары рекомендуют начинать варку картофеля с кипящей воды. Это помогает:

  • Сохранить структуру клубней, чтобы картошка не разварилась.
  • Ускорить процесс термической обработки, так как вода сразу нагревает картофель.

Но если вы хотите варить картошку в два раза быстрее, одной горячей воды недостаточно.

Секрет быстрого приготовления картофеля

Чтобы картофель сварился быстрее, добавьте в воду немного масла. Подойдут как подсолнечное, так и сливочное масло, пишет портал На пенсии. На 1 кг картофеля потребуется всего 1,5–2 столовые ложки масла. Его следует добавлять сразу после закипания воды.

Как правильно варить крупы инфографика
Как правильно варить крупы инфографика / Главред

Масло образует пленку на поверхности воды, которая удерживает тепло, создавая эффект "тепловой ловушки". Благодаря этому картофель готовится быстрее, а вкус становится насыщеннее.

Как избежать разваривания картошки при варке?

Чтобы картофель сохранил свою форму:

  • Используйте сорта с низким содержанием крахмала.
  • Не переваривайте клубни: проверяйте готовность вилкой спустя 15–20 минут после закипания.
  • Универсальная хитрость для других блюд

Добавление масла подходит не только для картошки. Этот метод можно использовать для варки гороха, перловки и других круп, которые требуют длительного времени приготовления.

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