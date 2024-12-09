Картошка сварится в 2 раза быстрее: что добавить в кастрюлю

Вы узнаете:
- Что добавить в кастрюлю при варке картофеля
- Как избежать разваривания картошки при варке
Картофель — универсальный гарнир, который готовят как для повседневного ужина, так и для праздничного стола. Однако, если время ограничено, возникает вопрос: как быстрее разварить картошку, не теряя ее вкусовых качеств?
Главред узнал ответ: просто добавьте всего один ингредиент, который ускорит процесс варки.
Почему картофель лучше класть в кипящую воду?
Опытные кулинары рекомендуют начинать варку картофеля с кипящей воды. Это помогает:
- Сохранить структуру клубней, чтобы картошка не разварилась.
- Ускорить процесс термической обработки, так как вода сразу нагревает картофель.
Но если вы хотите варить картошку в два раза быстрее, одной горячей воды недостаточно.
Секрет быстрого приготовления картофеля
Чтобы картофель сварился быстрее, добавьте в воду немного масла. Подойдут как подсолнечное, так и сливочное масло, пишет портал На пенсии. На 1 кг картофеля потребуется всего 1,5–2 столовые ложки масла. Его следует добавлять сразу после закипания воды.
Масло образует пленку на поверхности воды, которая удерживает тепло, создавая эффект "тепловой ловушки". Благодаря этому картофель готовится быстрее, а вкус становится насыщеннее.
Как избежать разваривания картошки при варке?
Чтобы картофель сохранил свою форму:
- Используйте сорта с низким содержанием крахмала.
- Не переваривайте клубни: проверяйте готовность вилкой спустя 15–20 минут после закипания.
- Универсальная хитрость для других блюд
Добавление масла подходит не только для картошки. Этот метод можно использовать для варки гороха, перловки и других круп, которые требуют длительного времени приготовления.
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