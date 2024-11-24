Точные сроки знают не все: сколько на самом деле должен вариться картофель

Варка картофеля может показаться простой задачей, но несколько кулинарных секретов от популярных экспертов помогут сделать его идеальным каждый раз.

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Сколько на самом деле должен вариться картофель / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Как правильно сварить картофель

Сколько времени нужно варить картофель

В какую воду бросать картофель для варки

Вареный картофель - основа многих любимых блюд. Но даже в таком простом деле есть нюансы, которые влияют на результат. Эксперты из "wikiHow" делятся советами, как правильно варить картошку, чтобы она была идеальной.

Главред выяснил, сколько правильно варить картошку.

Как правильно варить картофель

Перед варкой картофель необходимо тщательно очистить, удалив все глазки, черные пятна и наросты.

"Вы можете варить картофель с кожурой или без нее, в зависимости от ваших предпочтений", - отмечают эксперты wikiHow.

Если вы хотите сохранить больше питательных веществ, варите его в кожуре.

Сколько варится картофель - сколько варить картофель, нарезанный кусочками

Время варки зависит от размера картофелин:

Маленькие или нарезанные кусочками - примерно 15 минут.

Средние или большие целые картофелины - от 20 до 25 минут.

Смотрите видео о том, сколько по времени нужно варить картофель:

Как понять, что картофель сварился

Эксперты wikiHow советуют проверять готовность вилкой или ножом.

"Если вилка входит легко, картофель готов. Если нет, варите еще несколько минут", - говорится в видео.

Варите картофель на среднем огне без крышки, чтобы избежать выкипания воды.

Можно ли варить картофель в кипящей воде

Блогер "verysmartideas" в видео на Tik-Tok отмечает, что вода для варки должна быть очень холодной.

"Картофель должен начинать вариться с холодной воды, чтобы равномерно прогреваться. Важно также, чтобы кастрюля была достаточно большой - картофелю не должно быть тесно", - резюмирует она.

Смотрите видео о том, в какую воду бросать картофель для варки:

@verysmartideas Perfectly boiled#potatoboiledry time Start the potatoes in cold salted water cold water helps keep the skins intact and it holds moisture in. Варите картофель до тех пор, пока он не станет нежным. Вставьте нож в середину картофеля, если нож легко выскальзывает там готовы. Если нет, то варите еще минуту-две и до готовности. Выньте их из кипящей воды, как только они закончатся. Детские картофелины, на фото в видео, занимают около 10 минут, плюс-минус. Я делаю их часто, разбиваю, а потом обжариваю с оливковым маслом, пармезаном и специями. Если делать, кубиками, картофель, например, для использования в картофельном салате, то это займет около 15 минут, где более крупные куски или целый новый картофель будет 20-25 минут. ##potato##kitchen#kitchenhacks#kitchenhacks#cookingtips#potatolover ♬ оригинальный звук - Очень Умные Идеи

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