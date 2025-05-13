Не боятся ни жары, ни холода: лучшие сорта огурцов удивят рекордным урожаем

Эксперты выделяют три проверенных сорта огурцов, отличающихся устойчивостью как к жаре, так и к похолоданиям.

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Какие огурцы выбрать для открытого грунта / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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Выделяют три проверенных сорта огурцов, отличающихся устойчивостью

Урожай зависит от того, насколько сорт адаптирован к условиям открытой почвы

Выбрать подходящие сорта огурцов для посева бывает непросто — особенно с учётом погодных капризов. Чтобы получить богатый урожай при любой летней погоде, стоит обратить внимание на рекомендации опытных агрономов и дачников.

Они выделяют три проверенных сорта огурцов, отличающихся устойчивостью как к жаре, так и к похолоданиям. Об этом идет речь в материале издания На пенсии.

Амур F1

Это самоопыляющийся гибрид, подходящий как для теплиц, так и для открытого грунта:

Отличается высокой устойчивостью к резким перепадам температур.

Не боится таких болезней, как мучнистая роса.

Даёт ранний урожай — уже через 40–45 дней после посева.

Плоды сочные, без горечи.

/ Главред

Аякс F1

Надёжный сорт, который не подведёт даже в засушливое лето:

Устойчив к вирусу огуречной мозаики и мучнистой росе.

Огурцы имеют насыщенный тёмно-зелёный цвет, хрустящую текстуру и приятный вкус.

Феникс Плюс

Сорт, который оценят те, кто хочет минимум ухода и максимум результата:

Хорошо переносит как жару, так и обильные дожди.

Обеспечивает стабильно высокий урожай.

Подходит для выращивания даже в условиях нестабильного климата.

Смотрите видео - какие огурцы выбрать для открытого грунта:

Планируете сажать огурцы прямо в огороде, без теплицы? Тогда эта информация для вас. На что стоит обратить внимание при выборе сортов или гибридов огурцов, подходящих для открытого грунта, обратили внимание эксперты YouTube-канала Наша дача.

Хотя большинство современных гибридов можно выращивать как в теплице, так и на грядке, результат может отличаться. Урожай, конечно, будет, но его количество и качество зависят от того, насколько сорт адаптирован к условиям открытой почвы.

Первое, что важно — у сорта или гибрида для открытого грунта должна быть развитая корневая система. Это особенно важно в засушливые дни: если вы не успеете вовремя полить, растение всё равно сможет "добраться" до влаги в почве и продолжит расти.

Второе требование — это устойчивость к неблагоприятным условиям. Открытый грунт — это всегда риск: перепады температуры, ветер, жара. Сорт должен хорошо переносить такие стрессы.

Третья важная черта — устойчивость к заболеваниям. В открытом грунте растения чаще сталкиваются с инфекциями и вредителями, поэтому лучше выбирать сорта, которые имеют хорошую природную защиту.

Таким образом, при выборе огурцов для открытого грунта обязательно читайте описание сорта — от этого напрямую зависит, насколько успешным будет ваш урожай.

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