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В Украине усилили новые меры мобилизации: где вводятся передвижные блокпосты

Даяна Швец
23 мая 2025, 12:44обновлено 23 мая, 13:28
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Каждый блокпост будет состоять из шести полицейских, четырех военнослужащих ТЦК, одного работника ВСП и одного работника СБУ.
В Украине усилили новые меры мобилизации: где вводятся передвижные блокпосты
В Украине начинается новая фаза мобилизации / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • На Полтавщине создают мобильные блокпосты с участием полиции, ТЦК, ВСП и СБУ
  • Киев является лидером в вопросах мобилизации, благодаря ресурсам районных администраций

На Полтавщине принято решение об организации передвижных блокпостов, которые появятся в четырех районах области - Полтавском, Кременчугском, Миргородском и Лубенском. Как сообщает Суспільне Полтава со ссылкой на источники в областной администрации, на этих постах будут работать как сотрудники полиции, так и военные.

На каждом из мобильных пунктов контроля будут дежурить:

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  • шесть представителей Нацполиции;
  • четверо военных из территориальных центров комплектования и социальной поддержки;
  • представитель Военной службы правопорядка;
  • сотрудник СБУ.

Такое решение принял Совет обороны Полтавской области. По словам источников в ОВА, цель создания блокпостов - поиск военнослужащих, которые имеют статус лиц, самовольно оставивших часть (ССЧ).

мобилизация инфографика
Закон о мобилизации / Инфографика: Главред

Что касается Киева, то столичные власти, по словам главы КГВА Тимура Ткаченко, держат процесс мобилизации под строгим контролем.

"Что касается непосредственно вопроса мобилизации, ее улучшения - то город Киев всегда был одним из лидеров в вопросе мобилизации, потому что здесь, в принципе, больше всего людей. И, конечно, для того, чтобы прорабатывать этот вопрос, мы задействуем ресурсы районных администраций и, согласно законодательству, всех, кто должен этим заниматься. Поэтому держим на контроле", - отметил Ткаченко в интервью ВВС.

Ткаченко считает, что в столице все действия по мобилизации происходят исключительно в рамках действующего законодательства.

"Смотрите, любые мероприятия, касающиеся мобилизации, они должны проводиться исключительно в законном поле. И на всех совещаниях это отмечается неоднократно, к этому процессу задействованы и правоохранительные органы, и Служба безопасности Украины", - заявил он.

Мобилизация в Украине - что известно

Напомним, Главред писал, что Кабмин изменил порядок призыва украинцев на военную службу по мобилизации. Отныне в реестрах будет отображаться информация о вручении повестки.

В свою очередь командир 93 ОМБр "Холодный Яр" Шамиль Куртков сделал громкое заявление. Он считает, что в Украине снизят мобилизационный возраст до 18 лет.

В то же время эксперт сказал, сколько мужчин могут призывать ежедневно. Владислав Селезнев предположил, какими могут быть темпы мобилизации во второй половине весны.

Больше новостей о мобилизации:

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.

В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.

24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 25 до 60 лет.

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