В Украине усилили новые меры мобилизации: где вводятся передвижные блокпосты

Коротко:
- На Полтавщине создают мобильные блокпосты с участием полиции, ТЦК, ВСП и СБУ
- Киев является лидером в вопросах мобилизации, благодаря ресурсам районных администраций
На Полтавщине принято решение об организации передвижных блокпостов, которые появятся в четырех районах области - Полтавском, Кременчугском, Миргородском и Лубенском. Как сообщает Суспільне Полтава со ссылкой на источники в областной администрации, на этих постах будут работать как сотрудники полиции, так и военные.
На каждом из мобильных пунктов контроля будут дежурить:
- шесть представителей Нацполиции;
- четверо военных из территориальных центров комплектования и социальной поддержки;
- представитель Военной службы правопорядка;
- сотрудник СБУ.
Такое решение принял Совет обороны Полтавской области. По словам источников в ОВА, цель создания блокпостов - поиск военнослужащих, которые имеют статус лиц, самовольно оставивших часть (ССЧ).
Что касается Киева, то столичные власти, по словам главы КГВА Тимура Ткаченко, держат процесс мобилизации под строгим контролем.
"Что касается непосредственно вопроса мобилизации, ее улучшения - то город Киев всегда был одним из лидеров в вопросе мобилизации, потому что здесь, в принципе, больше всего людей. И, конечно, для того, чтобы прорабатывать этот вопрос, мы задействуем ресурсы районных администраций и, согласно законодательству, всех, кто должен этим заниматься. Поэтому держим на контроле", - отметил Ткаченко в интервью ВВС.
Ткаченко считает, что в столице все действия по мобилизации происходят исключительно в рамках действующего законодательства.
"Смотрите, любые мероприятия, касающиеся мобилизации, они должны проводиться исключительно в законном поле. И на всех совещаниях это отмечается неоднократно, к этому процессу задействованы и правоохранительные органы, и Служба безопасности Украины", - заявил он.
Мобилизация в Украине - что известно
Напомним, Главред писал, что Кабмин изменил порядок призыва украинцев на военную службу по мобилизации. Отныне в реестрах будет отображаться информация о вручении повестки.
В свою очередь командир 93 ОМБр "Холодный Яр" Шамиль Куртков сделал громкое заявление. Он считает, что в Украине снизят мобилизационный возраст до 18 лет.
В то же время эксперт сказал, сколько мужчин могут призывать ежедневно. Владислав Селезнев предположил, какими могут быть темпы мобилизации во второй половине весны.
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Мобилизация в Украине
Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.
В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.
24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 25 до 60 лет.
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