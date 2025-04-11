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Мобилизация в Украине: эксперт сказал, сколько мужчин могут призывать ежедневно

Мария Николишин
11 апреля 2025, 11:34
289
Эксперт предположил, какими могут быть темпы мобилизации во второй половине весны.
Мобилизация в Украине: эксперт сказал, сколько мужчин могут призывать ежедневно
Что влияет на темпы мобилизации в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

  • На мобилизацию в Украине влияет темп наступления РФ на фронте
  • Украина нуждается в восстановлении резервов и ресурсов
  • Ранее говорилось о цифрах мобилизации в 30 тысяч в месяц

Потребности в мобилизации в Украине могут зависеть от масштабов наступления оккупантов. Об этом заявил бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев, передает tsn.ua.

По его словам, определенное количество необходимых мобилизованных - это компенсаторный механизм, который должен решать насущные потребности войска.

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"Есть увечья, есть ранения, есть потребность в восстановлении наших резервов и ресурсов. Не так часто мы видим цифры о наших потерях, но мы понимаем, что потери есть. Их надо компенсировать в том числе за счет подготовки граждан в рамках мобилизации", - подчеркнул он.

Селезнев также ответил на вопрос о том, какими могут быть темпы мобилизации, например, во второй половине весны.

"Мы же не знаем, каким будет уровень интенсивности боевых действий. Есть информация о том, что враг якобы планирует масштабное наступление, озвучиваются разные цифры, масштабы и направления. Но реализация этих предположений 50 на 50. Соответственно, от уровня и масштабов боевых действий будет зависеть количество личного состава, в котором будет нуждаться украинское войско", - отметил эксперт.

Он также добавил, что нужно понимать, что чем дальше, тем больше Украина приобретает боевые возможности, когда вместо людей больше воюют технологии. Но пока, по его мнению, полностью исключать человеческий фактор на линии боестолкновения рано.

В то же время, военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак вспомнил заявление президента Владимира Зеленского, где говорилось о цифрах мобилизации в 30 тысяч в месяц.

Он обратил внимание на то, что цифра 30 совпадает с количеством дней в месяце.

"Возможно, руководствуются логикой мобилизовать не менее 1 тысячи в день", - предположил Ступак.

Мобилизация в Украине: эксперт сказал, сколько мужчин могут призывать ежедневно
Степени годности к военной службе / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Кабинет министров Украины 4 апреля 2025 года принял изменения в законодательство относительно новых правил мобилизации, касающихся студентов и преподавателей. Новые нормы имеют целью уточнить перечень категорий, имеющих право на отсрочку от призыва, а также четче урегулировать вопрос бронирования преподавателей, участвующих в обеспечении образовательного процесса.

2 апреля Кабинет Министров принял постановление, которое позволяет предприятиям, обслуживающим объекты критической инфраструктуры сектора системы жизнеобеспечения, бронировать до 75% своих работников.

В то же время, секретарь комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что временное прекращение огня не предусматривает отмены мобилизации или военного положения. В течение этого времени РФ может продолжить накопление сил, планировать операции и продолжать расшатывать Украину изнутри.

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Кто такой Владислав Селезнев

Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины.

До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев.

После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины.

В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

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