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В Третьей штурмовой сделали жесткое заявление о мобилизации

Андрей Ганчук
8 марта 2025, 22:48
1087
Снижение призывного возраста – не решение проблемы, считает военнослужащий с позывным Мося.
В Третьей штурмовой сделали жесткое заявление о мобилизации
Люди должны понимать, почему нужно идти воевать - командир / Коллаж: Главред, фото: Силы ТРО ВСУ, УНИАН

Главное из заявления военного:

  • Армии нужно больше людей от 25 лет
  • Снижение призывного возраста проблему не решит
  • Мобилизация провалена

Вместо того, чтобы снижать мобилизационный возраст, следовало бы сосредоточить усилия на эффективной подготовке бойцов, их грамотной мотивации, а также комплексных реформах в мобилизационной системе. Об этом заявил командир1-й роты 2-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады на позывной Мося.

В интервью ТСН он рассказал о том, что снижение мобилизационного возраста нельзя назвать решением проблемы с пополнением войска.

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"Я против этого, потому что нам нужно больше людей от 25 лет. Это не старый возраст – 25, 30, 35 лет – это мужчины, которые имеют опыт жизни, находятся в хорошей физической форме и могут выполнять боевые задания", - считает командир.

Кроме того, как полагает военный, мобилизация провалена.

"По моему мнению, мобилизация провалена полностью. Это не только из-за скандалов с ТЦК, но и из-за отсутствия государственной идеологии. Люди не понимают, почему они должны идти воевать", - считает военнослужащий.

В частности, низкий уровень подготовки в учебных центрах, а также дефицит опытных командиров в определенных подразделениях, лишь ухудшают ситуацию.

"У нас хорошо работает "сарафанное радио", и если боец возвращается после плохой подготовки, это демотивирует других", - подчеркнул командир.

мобилизация инфографика
Кратко про закон о мобилизации / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине – главные новости по теме:

Как сообщал Главред, 5 марта президент Владимир Зеленский подписал закон о продлении мобилизации в Украине еще на 90 дней – до 9 мая 2025 года. Вместе с тем на такой же срок продлено и военное положение.

Министерство обороны запустило инициативу "Контракт 18-24", в рамках которой украинцы в возрасте от 18 до 24 лет могут добровольно подписать контракт с Силами обороны.

Государство обещает ряд привилегий: контракт на 1 000 000 грн - 200 000 грн сразу при подписании контракта и 800 000 грн выплат двумя частями на время действия контракта, зарплата 120 тысяч грн в месяц плюс боевые, право через год на выезд за границу и другие моменты.

Президент Владимир Зеленский говорил, что это – экспериментальный контракт, который включает несколько моментов.

"Прежде всего, инициатива идет от военных командиров, от Минобороны. Это большая совместная работа. Мне кажется, что это очень неплохое предложение для людей, которые сами хотят пойти на один год по контракту. Да, они могут потом его продлить, если они хотят, но это контрактный год", - подчеркивал глава государства.

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Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

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