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Мобилизация украинцев 18-25 лет: Зеленский рассказал о новых правилах

Мария Николишин
10 февраля 2025, 19:46
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В ближайшие дни будут официально представлены все детали.
Мобилизация украинцев 18-25 лет: Зеленский рассказал о новых правилах
Контракт с армией / коллаж: Главред, фото: Офис президента, ua.depositphotos.com

Главное из заявления президента:

  • В Украине готовят контракт с армией для людей 18-25 лет
  • Инициатива исходит от военных командиров и Минобороны
  • В ближайшие 2-3 дня все детали будут озвучены официально

Президент Владимир Зеленский подробнее рассказал о годовом контракте для привлечения в армию украинцев 18-25 лет. Об этом сообщает УНИАН.

"Прежде всего, инициатива идет от военных командиров, от Минобороны. Это большая совместная работа. Мне кажется, что это очень неплохое предложение для людей, которые сами хотят пойти на один год по контракту. Да, они могут потом его продлить, если они хотят, но это контрактный год", - подчеркнул он.

видео дня

По словам президента, завтра-послезавтра, в ближайшие 2-3 дня все детали будут уже официально.

Зеленский также назвал главные преимущества этого контракта:

  • человек, который подписал контракт, сможет за год заработать один миллион гривен;
  • после года на войне будет возможность без экзаменов выбрать вуз и учиться бесплатно - государство все оплатит;
  • спецусловия по ипотеке - ноль процентов, все проценты будут покрываться государством.

"Это такой экспериментальный контракт - там много всего", - добавил президент.

Условия контракта с армией - видео:

Мобилизация украинцев 18-25 лет: Зеленский рассказал о новых правилах

Мобилизация - последние новости Украины

Как сообщал Главред, работники теплокомпаний, водоканалов и управления бытовыми отходами смогут получить бронь от мобилизации. На этих предприятиях разрешено бронировать до 75% военнообязанных работников.

Кроме того, все медицинские работники государственных и коммунальных учреждений, а также прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) получили 100% бронирование от мобилизации.

Также в Украине готовятся к внедрению новых правил прохождения военно-врачебных комиссий (ВВК) и изменения в процедурах мобилизации. Инициативы направлены на совершенствование и повышение эффективности общей мобилизационной кампании.

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Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.

В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.

24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 25 до 60 лет.

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