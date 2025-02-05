Бронь от мобилизации получит еще одна категория украинцев: Зеленский подписал указ

Работников сферы ЖКХ защитят от мобилизации.

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Зеленский разрешил бронировать до 75% работников коммунальных предприятий / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, ua.depositphotos.com

Главное:

Работники теплокомпаний, водоканалов и управления бытовыми отходами получат бронь от мобилизации

Забронировать можно до 75% военнообязанных работников

Кабмин должен усовершенствовать критерии для определения критически важных предприятий в сфере обороны

Работники теплокомпаний, водоканалов и управления бытовыми отходами смогут получить бронь от мобилизации. На этих предприятиях разрешено бронировать до 75% военнообязанных работников. Об этом говорится в указе президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №69/2025, которым ввел в действие решение СНБО по реализации программ поддержки граждан, экономической устойчивости государства и усиления контроля за финансовой системой. Документ опубликован на сайте главы государства и вступил в силу с момента обнародования.

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Согласно указу, Кабинет Министров Украины должен усовершенствовать критерии определения критически важных предприятий в сфере обороны. Изменения касаются предприятий, учреждений и организаций, которые:

уполномочены выполнять функции государственного заказчика в сфере обороны с целью осуществления оборонных закупок и заключения государственных контрактов на закупку товаров, работ и услуг;

на основании договоров с воинскими частями ВСУ, другими военными формированиями и высшими военными учебными заведениями осуществляют производство товаров, выполнение работ и услуг, перечень, количество и стоимость которых определяются Министерством обороны Украины.

Правительство должно ввести механизм бронирования работников теплокомпаний, водоканалов и управления бытовыми отходами. Количество забронированных сотрудников не должно превышать 75% от общего количества военнообязанных в таких учреждениях.

Закон о мобилизации / Инфографика: Главред

Финансовые и экономические меры

Также Кабинет министров обязан обеспечить полное финансирование расходов на образование, здравоохранение и социальную защиту. СНБО поручил безотлагательно принять меры для развития политики импортозамещения и поддержки отечественных предприятий.

В течение месяца нужно провести анализ ситуации с предоставлением международной помощи Украине и разработать предложения по привлечению дополнительных финансовых ресурсов на заседании Руководящего комитета Украинской платформы доноров.

В течение трех месяцев правительство вместе с правоохранительными органами должно проанализировать активы физических и юридических лиц, на которые наложены санкции в виде блокировки, и выявить возможные случаи влияния санкционных лиц на эти активы. В случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры.

Контроль за выполнением решения возложен на секретаря СНБО Александра Литвиненко.

Бронирование в Украине - последние новости

Напомним, 10 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что работники газовой отрасли, а также ремонтные бригады облгазов, получат бронь от мобилизации. Правительство уже приняло соответствующее решение.

Также право на отсрочку от мобилизации получат военнообязанные протезисты, техники-протезисты, инженеры-технологи-протезисты и механики протезно-ортопедических изделий.

Как сообщал Главред, в Украине медицинские работники государственных и коммунальных учреждений, а также прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) получили 100% бронирование от мобилизации. Бронирование распространяется на медиков, работающих в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения, общественного здоровья, судебно-медицинских учреждениях и центрах крови.

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Что такое бронь от мобилизации по уровню зарплаты? В Раде выступили с инициативой о бронировании граждан, которые способны заплатить ежемесячный военный сбор на сумму 20 000 гривен. Речь шла об уплате дополнительного военного сбора за каждого мобилизованного независимо от того, какую должность он занимает. Кабмин и Офис президента рассматривают другую модель - с привязкой к заработной плате, начиная от 35 тысяч гривен. Идея предусматривает автоматическое бронирование для лиц, получающих такую зарплату.

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