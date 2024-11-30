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В Украине расширили перечень профессий для бронирования: кто попал в список

Марина Фурман
30 ноября 2024, 16:18
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Зарплата забронированных работников должна составлять не менее 20 тысяч гривен, кроме коммунальных и государственных учреждений.
В Украине расширили перечень профессий для бронирования: кто попал в список
Кто может получить "бронь" от мобилизации / Коллаж: Главред, фото: Силы территориальной обороны ВСУ, УНИАН

Основное:

  • В Украине больше работников смогут получить "бронь" от мобилизации
  • Главное условие бронирования - выполнение не менее 50% нормы рабочего времени за последние три месяца

Кабинет Министров Украины обновил правила бронирования от мобилизации, в частности, расширил перечень профессий, имеющих право на отсрочку. Об этом говорится в постановлении Кабмина №1362.

Согласно постановлению, бронирование от мобилизации смогут получить военнообязанные, которые работают протезистами-ортезистами, техниками-протезистами-ортезистами, инженерами-технологами-протезистами, инженерами-протезистами и механиками протезно-ортопедических изделий.

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Главным условием бронирования такого работника является выполнение им не менее 50% нормы рабочего времени в течение последних трех месяцев до бронирования.

Также постановление предусматривает, что зарплата должна быть у всех забронированных от 20 тысяч гривен, кроме коммунальных и государственных учреждений.

Кроме того, бизнес, реализующий гуманитарные проекты за средства международных партнеров, должен соответствовать новым критериям, утвержденным Министерством реинтеграции.

Бронирование от мобилизации - последние новости

Как писал Главред, с 1 декабря Кабинет министров изменит подходы к освобождению сотрудников от мобилизации. Нововведения будут касаться правил присвоения предприятиям статуса "критически важного", учета уровня зарплат, а также региональных и отраслевых критериев.

Нардеп и член Комитета по вопросам экономического развития Богдан Кицак сообщал, что значительная часть украинцев потеряет право на бронь от мобилизации из-за нового постановления Кабмина. Теперь для того, чтобы работник мог получить отсрочку, его зарплата должна быть не менее 20 тысяч гривен, а также он должен был работать на предприятии до 18 мая 2024 года.

Впоследствии в Министерстве экономики опровергли заявление нардепа и сообщили, что лица, которые подлежат мобилизации и трудоустроились после 18 мая 2024 года, могут быть забронированы по стандартной процедуре, как и все остальные.

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Что известно о Кабинете Министров Украины?

Кабинет Министров Украины - Кабинет Министров в Украине, коллегиальный, высший орган исполнительной власти Украины. Кабинет Министров Украины ответственный перед Президентом Украины и Верховной Радой Украины, подконтрольный и подотчетный Верховной Раде Украины в пределах, предусмотренных Конституцией Украины, пишет Википедия.

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