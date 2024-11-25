Потеряют ли бронь трудоустроенные после 18 мая: в Минэкономики ответили

Никаких требований относительно даты трудоустройства работника в новых требованиях к бронированию нет.

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Бронирование от мобилизации в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Основное:

Трудоустроенные после 18 мая смогут получить бронирование от мобилизации

Работник может получить бронь, если его зарплата составляет не менее 20 тысяч гривен

Лица, подлежащие мобилизации и трудоустроившиеся после 18 мая 2024 года, могут быть забронированы по стандартной процедуре, как и все остальные. Об этом заявили в Министерстве экономики в ответ на запрос РБК-Украина.

В сообщении говорится, что никаких требований относительно даты трудоустройства работника в новых требованиях к бронированию нет.

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В частности, порядок бронирования предусматривает, что 18 мая 2024 года является датой, по состоянию на которую фиксируется количество работников на предприятии для бронирования. Это позволит предприятиям не уменьшать численность работников, которые будут забронированы.

В Минэкономики уточнили, что критически важное предприятие может забронировать работника, если он находится на воинском учете, вовремя обновил военно-учетные данные и не является в розыске, если он официально трудоустроен на предприятии.

Также работник может быть забронированным, если имеет начисленную зарплату более 20 тысяч гривен.

Что известно о законе о мобилизации в Украине / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине - последние новости

Нардеп и член комитета по вопросам экономического развития Богдан Кицак сообщал, что значительная часть украинцев потеряет право на бронь от мобилизации из-за нового постановления Кабмина. Теперь для того, чтобы работник мог получить отсрочку, его зарплата должна быть не менее 20 тысяч гривен, а также он должен был работать на предприятии до 18 мая 2024 года.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что с 1 декабря 2024 года процесс бронирования работников от мобилизации будет доступен только в электронном виде через портал "Дія". По его словам, электронный формат позволяет оперативно предоставлять статус брони и отображать его в системе.

Как писал Главред, в Верховную Раду подали законопроект, который предлагает снизить верхнюю границу возраста для мобилизации с 60 лет до 55. В то же время документ предлагает сохранить право на военную службу для граждан старше 55 лет, которые изъявили желание присоединиться к войску и соответствуют установленным в законе критериям к прохождению такой службы.

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