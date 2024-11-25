Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Потеряют ли бронь трудоустроенные после 18 мая: в Минэкономики ответили

Марина Фурман
25 ноября 2024, 17:53
252
Никаких требований относительно даты трудоустройства работника в новых требованиях к бронированию нет.
Потеряют ли бронь трудоустроенные после 18 мая: в Минэкономики ответили
Бронирование от мобилизации в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Основное:

  • Трудоустроенные после 18 мая смогут получить бронирование от мобилизации
  • Работник может получить бронь, если его зарплата составляет не менее 20 тысяч гривен

Лица, подлежащие мобилизации и трудоустроившиеся после 18 мая 2024 года, могут быть забронированы по стандартной процедуре, как и все остальные. Об этом заявили в Министерстве экономики в ответ на запрос РБК-Украина.

В сообщении говорится, что никаких требований относительно даты трудоустройства работника в новых требованиях к бронированию нет.

видео дня

В частности, порядок бронирования предусматривает, что 18 мая 2024 года является датой, по состоянию на которую фиксируется количество работников на предприятии для бронирования. Это позволит предприятиям не уменьшать численность работников, которые будут забронированы.

В Минэкономики уточнили, что критически важное предприятие может забронировать работника, если он находится на воинском учете, вовремя обновил военно-учетные данные и не является в розыске, если он официально трудоустроен на предприятии.

Также работник может быть забронированным, если имеет начисленную зарплату более 20 тысяч гривен.

мобилизация инфографика
Что известно о законе о мобилизации в Украине / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине - последние новости

Нардеп и член комитета по вопросам экономического развития Богдан Кицак сообщал, что значительная часть украинцев потеряет право на бронь от мобилизации из-за нового постановления Кабмина. Теперь для того, чтобы работник мог получить отсрочку, его зарплата должна быть не менее 20 тысяч гривен, а также он должен был работать на предприятии до 18 мая 2024 года.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что с 1 декабря 2024 года процесс бронирования работников от мобилизации будет доступен только в электронном виде через портал "Дія". По его словам, электронный формат позволяет оперативно предоставлять статус брони и отображать его в системе.

Как писал Главред, в Верховную Раду подали законопроект, который предлагает снизить верхнюю границу возраста для мобилизации с 60 лет до 55. В то же время документ предлагает сохранить право на военную службу для граждан старше 55 лет, которые изъявили желание присоединиться к войску и соответствуют установленным в законе критериям к прохождению такой службы.

Читайте также:

Что известно о Минэкономики?

Министерство экономики Украины - бывшее министерство Украины, центральный орган исполнительной власти Украины. 9 декабря 2010 года реорганизовано в Министерство экономического развития и торговли Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мобилизация Минэкономики мобилизация в армию Бронь от мобилизации
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ВСУ вернули контроль над важным селом на Харьковщине и взяли пленных - 3 ОШБр

ВСУ вернули контроль над важным селом на Харьковщине и взяли пленных - 3 ОШБр

19:01Украина
Требовали деньги на блокпостах: ГБР разоблачило схему сотрудников одесского ТЦК

Требовали деньги на блокпостах: ГБР разоблачило схему сотрудников одесского ТЦК

18:50Украина
"Мы берем самый эффективный опыт": результаты заседания Ставки Зеленского

"Мы берем самый эффективный опыт": результаты заседания Ставки Зеленского

18:44Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 26 ноября: Скорпионам - большой успех, Львам - изнурительный день

Гороскоп на завтра 26 ноября: Скорпионам - большой успех, Львам - изнурительный день

Ударят сильные морозы: синоптик назвала дату серьезного похолодания

Ударят сильные морозы: синоптик назвала дату серьезного похолодания

Весь следующий год будет счастливым: что нужно сделать 25 ноября - приметы

Весь следующий год будет счастливым: что нужно сделать 25 ноября - приметы

Скует 8-градусный мороз и будет штормовой ветер: когда в Украину придет потепление

Скует 8-градусный мороз и будет штормовой ветер: когда в Украину придет потепление

"Я оставил все и ушел": путинист Иосиф Пригожин рассказал о разводе - детали

"Я оставил все и ушел": путинист Иосиф Пригожин рассказал о разводе - детали

Последние новости

18:50

Требовали деньги на блокпостах: ГБР разоблачило схему сотрудников одесского ТЦК

18:44

"Мы берем самый эффективный опыт": результаты заседания Ставки Зеленского

18:32

Настоящее чудо для сада: что можно сделать из использованной чайной заварки

18:15

Удар по западной поддержке: над Украиной нависла угроза из Румынии - Sky News

17:54

"Армия РФ сильно изменилась": топ-генерал НАТО выступил с громким заявлением

Путин пойдет ва-банк, когда будет загнан в угол: Лакийчук - об угрозе ядерного удара РФПутин пойдет ва-банк, когда будет загнан в угол: Лакийчук - об угрозе ядерного удара РФ
17:53

Потеряют ли бронь трудоустроенные после 18 мая: в Минэкономики ответили

17:51

От календаря до кактуса: неожиданные вещи, которые могут принести неудачу в дом

17:39

"США давят и на РФ, и на Украину": Снегирев сказал, как может завершиться войнаВидео

17:35

Придет несчастье: что нельзя делать 26 ноября - приметы

Реклама
17:18

Соратница активиста Шабунина поддержала закон, чтобы коррупционеры избежали конфискации имущества – СМИ

17:14

Может навлечь беду: почему нельзя считать купола церкви

17:13

Лунный календарь стрижек на декабрь 2024: когда лучше подстричься

17:05

Удар ракетами ATACMS по военному аэродрому РФ: раскрыты новые деталиВидео

16:53

Как сделать так, чтобы обувь не промокала: полезные советы для зимней поры

16:43

9 вещей, которые нельзя дарить: каких подарков стоит избегать, согласно этикетуВидео

16:36

США умывают руки: почему Байден разрешил Украине бить ATACMS по РФ - Снегирев

16:33

Лунный календарь на декабрь 2024: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

16:15

В Раде предлагают снизить мобилизационный возраст: нардепы подали законопроект

15:56

"Есть только один выход": когда состоятся выборы в Украине и при чем здесь Трамп

15:27

Кое-что обойдется вдвое дороже: как изменились цены на продукты за неделю

Реклама
15:26

Кремль готовит ответ на удары ракетами ATACMS: эксперт предупредил об опасности

15:19

Елка уже не в моде: какими растениями можно заменить традиционное новогоднее дерево

15:14

Украина должна укрепить позиции: Зеленский озвучил задачи ВСУ на Курщине

15:13

"Прощайте маму": предательница Наташа Королева высказалась после травли ее мамы

14:45

Любовный гороскоп на декабрь 2024: кому зима устроит встряску

14:30

Ударит -9 градусов: где в Украине резко похолодает

14:21

Страны Европы возобновили секретные дискуссии о вводе войск в Украину - Le Monde

14:17

Запуск межконтинентальных ракет из РФ не может проходить без ведома США - Лакийчук

14:14

"У них своя паучья банка": эксперт сказал, как генералы РФ "подбрасывают дрова" в войнуВидео

14:13

РФ собрала 90-тысячную группировку: эксперт предупредил об угрозе для Запорожья

14:07

Будет сиять на весь дом: как сделать модное украшение-сосульку на елку - лайфхак

13:05

Вражеские ДРГ активизировались на Харьковщине: есть ли угроза большого наступления

12:55

Угроза срыва: проведут ли "Евровидение-2025" в Швейцарии

12:48

Трамп передумает: замороженные активы РФ могут стать козырем в завершении войны - Reuters

12:40

Значительная часть украинцев потеряет бронь: нардеп объяснил новые правила

12:33

Атаковали 3 области РФ: украинские военные масштабно ударили по важным объектам в РоссииВидео

12:20

"Меладзе дал шанс": Вера Брежнева сделала громкое признание - что произошло

12:10

Украина ударит ATACMS по "жирным" целям на территории РФ, но не по Крымскому мосту – СнегирёвВидео

12:02

РФ не прекращает террор дронами: оккупанты за ночь выпустили 145 БпЛА

11:55

Гороскоп на декабрь 2024: Стрельцам - повышение, Рыб попросят о помощи

Реклама
11:44

Проще простого: шикарный торт "Рафаэлло" без выпечки на новогодний столВидео

11:43

"Это последняя карта в кармане Путина": эксперт описал коварный план КремляВидео

11:33

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 25 ноября (обновляется)

11:28

Со вчера РФ запустила по Украине около 150 дронов, авиабомб и ракет – ЗеленскийФото

11:00

"Сдача Украины": Лакийчук сказал, как Путин будет давить на ТрампаВидео

10:54

Китайский гороскоп на завтра 26 ноября: Драконам - срывы и ссоры, Козлам - подозрения

10:51

РФ ударила баллистикой по жилым домам Одессы: есть разрушения и пострадавшиеФото

10:23

"Я оставил все и ушел": путинист Иосиф Пригожин рассказал о разводе - детали

10:22

Гороскоп на завтра 26 ноября: Скорпионам - большой успех, Львам - изнурительный день

10:20

Украину накроют потепление и мокрый снег: синоптик предупредил об изменениях в погоде

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Рецепты на Новый год
Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний столРайское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять