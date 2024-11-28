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Призыв США о снижении возраста мобилизации: у Зеленского отрезали предложение

Даяна Швец
28 ноября 2024, 00:46
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Наши союзники имеют полный доступ к данным и могут сравнить "обещания с реальными поставками".
Байден, Зеленский
У Зеленского отреагировали на призывы США по мобилизации / Коллаж: Главред, фото УНИАН

Ключевое:

  • Союзники не поставляют Украине ранее объявленное оборудование вовремя
  • Украина не будет компенсировать молодыми ребятами нерешительность в поддержке

У Украины пока не хватает оружия для того, чтобы обеспечить уже мобилизованных солдат. И главная причина этого - задержки в поставках военной помощи со стороны западных партнеров.

Так отреагировал на призывы США по снижению мобилизационного возраста советник президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Литвин.

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"Нет смысла слышать призывы к Украине снизить мобилизационный возраст, якобы для того, чтобы призвать больше людей, когда мы видим, что ранее объявленное оборудование не поступает вовремя. Из-за этих задержек в Украине не хватает оружия для оснащения уже мобилизованных солдат", - написал он в соцсети Х.

Литвин отметил, что партнеры Украины имеют полный доступ к данным и могут сравнить "обещания с реальными поставками".

Инфографика закона о мобилизации
Закон о мобилизации - инфографика / фото: Главред

"Нельзя ожидать, что Украина компенсирует задержки в логистике или нерешительность в поддержке молодыми ребятами на фронте", - добавил Литвин.

Последние новости о помощи США Украине Украине

Напомним, что в Reuters раскрыли, что США давят на Киев относительно снижения возраста для военной службы до 18 лет. Усиление мобилизации якобы может изменить ситуацию на фронте.

По данным издания WSJ, Байден не успевает отправить Украине обещанную помощь. Для использования более $6,5 млрд до января США должны были бы ежедневно отправлять вооружения на $110 млн, что в Конгрессе считают нереальным.

Также Главред сообщил, что Дональд Трамп выбрал спецпредставителя по Украине. Новоизбранный спецпосланник по вопросам Украины и России, по словам Трампа, "имеет выдающуюся военную и деловую карьеру", в частности опыт в сфере национальной безопасности.

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Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.

В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.

24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

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