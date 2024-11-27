Трамп выбрал спецпредставителя по Украине: насколько выросли шансы на мир - детали

Трамп выразил надежду, что вместе с новым представителем они сделают Америку и мир снова безопасными.

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Трамп назначил Келлога представителем по Украине / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos, скрин.com

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Трамп избрал Кита Келлога спецпредставителем по Украине

План Келлога по прекращению войны предусматривает принуждение двух сторон к переговорам

Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что выбрал кандидатуру генерала в отставке 80-летнего Кита Келлога на должность своего "специального представителя по вопросам Украины и России".

Свое решение Трамп объявил в соцсети Truth Social.

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По словам будущего американского президента, Келлог, который станет спецпосланником по вопросам Украины и России, "имеет выдающуюся военную и деловую карьеру", в частности опыт в сфере национальной безопасности.

"Вместе мы обеспечим мир через силу и сделаем Америку и мир снова безопасными!", - добавил Трамп.

Что известно о спецпредставителе Трампа по Украине?

Таким образом инсайд Reuters о кандидате Трампа на посланника по Украине подтвердился.

Как сообщал Главред, Келлог имеет опыт работы в администрации Трампа во время его первого президентского срока (2017-2021 годы) на должностях главы аппарата Совета национальной безопасности.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

План Кэллога по прекращению войны

План Кита Келлога, по данным американских СМИ, предусматривает:

Получение Украиной большего количества американского оружия только в случае согласия на мирные переговоры с Россией. США также предупредят РФ, что если она откажется от переговоров, Вашингтон усилит поддержку Киева. Заморозка линии соприкосновения на прежних позициях.

Мирный план Трампа - последние новости

Недавно стали известны планы Трампа на первые дни работы. По данным американских СМИ, он собирается сажать Украину и РФ за стол переговоров.

Американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники также сообщала, что Трамп готовит "мирный план" для Украины. Как исходит из плана, Украина отказывается от планов вступить в НАТО еще как минимум на 20 лет.

Важно отметить, что переговоры по окончанию войны будет вести именно специальный представитель Дональда Трампа. Президент США будет читать его большим авторитетом.

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