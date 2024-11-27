Трамп выбрал спецпредставителя по Украине: насколько выросли шансы на мир - детали

Ключевое:
- Трамп избрал Кита Келлога спецпредставителем по Украине
- План Келлога по прекращению войны предусматривает принуждение двух сторон к переговорам
Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что выбрал кандидатуру генерала в отставке 80-летнего Кита Келлога на должность своего "специального представителя по вопросам Украины и России".
Свое решение Трамп объявил в соцсети Truth Social.
По словам будущего американского президента, Келлог, который станет спецпосланником по вопросам Украины и России, "имеет выдающуюся военную и деловую карьеру", в частности опыт в сфере национальной безопасности.
"Вместе мы обеспечим мир через силу и сделаем Америку и мир снова безопасными!", - добавил Трамп.
Что известно о спецпредставителе Трампа по Украине?
Таким образом инсайд Reuters о кандидате Трампа на посланника по Украине подтвердился.
Как сообщал Главред, Келлог имеет опыт работы в администрации Трампа во время его первого президентского срока (2017-2021 годы) на должностях главы аппарата Совета национальной безопасности.
План Кэллога по прекращению войны
План Кита Келлога, по данным американских СМИ, предусматривает:
- Получение Украиной большего количества американского оружия только в случае согласия на мирные переговоры с Россией.
- США также предупредят РФ, что если она откажется от переговоров, Вашингтон усилит поддержку Киева.
- Заморозка линии соприкосновения на прежних позициях.
Мирный план Трампа - последние новости
Недавно стали известны планы Трампа на первые дни работы. По данным американских СМИ, он собирается сажать Украину и РФ за стол переговоров.
Американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники также сообщала, что Трамп готовит "мирный план" для Украины. Как исходит из плана, Украина отказывается от планов вступить в НАТО еще как минимум на 20 лет.
Важно отметить, что переговоры по окончанию войны будет вести именно специальный представитель Дональда Трампа. Президент США будет читать его большим авторитетом.
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"Мирный план" Дональда Трампа
В предвыборном штабе Трампа называют политика "единственным человеком", который может закончить войну РФ против Украины, и отмечают, что она бы не началась, если бы он был президентом.
Тем временем два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине, если он победит на президентских выборах.
"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", – сказал один из авторов мирного плана.
Во время дебатов с действующим главой Белого дома Джо Байденом 27 июня Трамп в очередной раз пообещал "закончить войну в Украине" еще до своего "избрания на пост президента". Он заявил, что сделал бы, чтобы "Зеленский и Путин нашли общий язык".
В то же время Трамп признался, что "предложения", выдвинутые кремлевским диктатором Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения войны России против Украины, являются "неприемлемыми".
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