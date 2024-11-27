Предлагал больше оружия Киеву: СМИ о кандидате Трампа на посланника по Украине

План Кита Келлога по прекращению войны предусматривает получение Украиной большего количества оружия США, но с условием.

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Дональд Трамп рассматривает кандидатуру Кита Келлога / Коллаж: Главред, фото: Facebook/DonaldTrump, скриншот

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Новым переговорщиком по Украине может стать Кит Келлог

Его план предусматривал получение Киевом американского оружия

Генерала в отставке Кита Келлога, который ранее представил план прекращения войны, избранный президентом США Дональд Трамп рассматривает как кандидата на должность своего спецпредставителя для переговоров для достижения мира в Украине.

Как передает Reuters, Келлог является одним из нескольких потенциальных кандидатов на роль спецпредставителя по миру в Украине, а ранее он работал в администрации Трампа во время его первого президентского срока (2017-2021 годы) на должностях главы аппарата Совета национальной безопасности.

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Отмечается, что план Келлога по прекращению войны предусматривает получение Украиной большего количества американского оружия только в случае согласия на мирные переговоры с Россией. США также предупредят РФ, что если она откажется от переговоров, Вашингтон усилит поддержку Киева.

Кроме того, его план также предполагает заморозку линии соприкосновения на предыдущих позициях - идея, которую обе стороны отклонили.

Пресс-секретарь переходной администрации Кэролайн Ливитт отказалась прокомментировать кандидатуру Келлога, подчеркнув, что обо всех назначениях будет объявлено тогда, когда решение будет принято.

Ранее СМИ назвали возможного посланника Трампа по вопросам Украины. Дональд Трамп заинтересовался предложением, но еще не принял окончательного решения.

Напомним, ранее сообщалось о том, кто станет переговорщиком по Украине от США. Трамп хочет назначить своего спецпредставителя по вопросам Украины, однако он особой роли не играет.

Главред ранее сообщал, что избранный президент США Дональд Трамп заявил, что собирается "посадить Россию и Украину за стол переговоров" сразу же после того, как приступит к работе в Белом доме.

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