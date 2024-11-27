Предлагал больше оружия Киеву: СМИ о кандидате Трампа на посланника по Украине

Ключевое:
- Новым переговорщиком по Украине может стать Кит Келлог
- Его план предусматривал получение Киевом американского оружия
Генерала в отставке Кита Келлога, который ранее представил план прекращения войны, избранный президентом США Дональд Трамп рассматривает как кандидата на должность своего спецпредставителя для переговоров для достижения мира в Украине.
Как передает Reuters, Келлог является одним из нескольких потенциальных кандидатов на роль спецпредставителя по миру в Украине, а ранее он работал в администрации Трампа во время его первого президентского срока (2017-2021 годы) на должностях главы аппарата Совета национальной безопасности.
Отмечается, что план Келлога по прекращению войны предусматривает получение Украиной большего количества американского оружия только в случае согласия на мирные переговоры с Россией. США также предупредят РФ, что если она откажется от переговоров, Вашингтон усилит поддержку Киева.
Кроме того, его план также предполагает заморозку линии соприкосновения на предыдущих позициях - идея, которую обе стороны отклонили.
Пресс-секретарь переходной администрации Кэролайн Ливитт отказалась прокомментировать кандидатуру Келлога, подчеркнув, что обо всех назначениях будет объявлено тогда, когда решение будет принято.
Ранее СМИ назвали возможного посланника Трампа по вопросам Украины. Дональд Трамп заинтересовался предложением, но еще не принял окончательного решения.
Напомним, ранее сообщалось о том, кто станет переговорщиком по Украине от США. Трамп хочет назначить своего спецпредставителя по вопросам Украины, однако он особой роли не играет.
Главред ранее сообщал, что избранный президент США Дональд Трамп заявил, что собирается "посадить Россию и Украину за стол переговоров" сразу же после того, как приступит к работе в Белом доме.
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"Мирный план" Дональда Трампа
В предвыборном штабе Трампа называют политика "единственным человеком", который может закончить войну РФ против Украины, и отмечают, что она бы не началась, если бы он был президентом.
Тем временем два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине, если он победит на президентских выборах.
"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", – сказал один из авторов мирного плана.
Во время дебатов с действующим главой Белого дома Джо Байденом 27 июня Трамп в очередной раз пообещал "закончить войну в Украине" еще до своего "избрания на пост президента". Он заявил, что сделал бы, чтобы "Зеленский и Путин нашли общий язык".
В то же время Трамп признался, что "предложения", выдвинутые кремлевским диктатором Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения войны России против Украины, являются "неприемлемыми".
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