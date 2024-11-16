Этнический россиянин: СМИ назвали возможного посланника Трампа по вопросам Украины

Дональд Трамп заинтересовался предложением, но еще не принял окончательного решения.

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Трампу предложили кандидатуру на должность спецпредставителя по Украине /Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Коротко:

Россиянин стремится стать спецпосланником Трампа по Украине

Трамп не подтвердил и не отклонил данную кандидатуру

Один из советников новоизбранного президента США Дональда Трампа, Борис Эпштейн, который имеет российское происхождение, выдвинул свою кандидатуру на должность специального посланника по вопросам урегулирования войны между Украиной и Россией. Об этом говорится в материале New York Times, ссылаясь на четырех неназванных собеседников, которые знакомы с ситуацией.

Журналисты пишут, что Эпштейн выдвинул свою кандидатуру в тот момент, когда Трамп летел в Вашингтон на встречу с действующим главой США Джо Байденом в среду, 13 ноября, от чего "все в самолете были ошеломлены".

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Сам Дональд Трамп заинтересовался таким предложением и не отверг его, но и не согласился.

При этом журналисты издания отмечают, что Трамп уже наделил Эпштейна чрезвычайными полномочиями и продемонстрировал готовность прислушиваться к его советам больше, чем к советам других.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Завершение войны в Украине - новости по теме

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что после прихода Дональда Трампа к власти в США российско-украинская война может не остановиться, а даже усилиться. По его словам, очевидной целью Владимира Путина является захват всей Украины, а не очередной временный компромисс, вроде "Минских договоренностей".

Как писал Главред, Дональд Трамп желает скорейшего завершения полномасштабной войны страны-агрессора РФ против Украины, но не намерен лишать Украину военной помощи. При этом источник Politico утверждает - в Киеве считают, что Трамп вполне может оказаться лучшим вариантом, чем его оппонент на выборах от демократов Камала Харрис.

Как известно, по словам президента Украины Владимира Зеленского, Путин не заинтересован в мирных переговорах и стремится к уничтожению Украины. Обсуждение возможности завершения войны с избранным президентом США Дональдом Трампом состоится не ранее 20 января.

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Что известно о Борисе Эпштейне? Борис Эпштейн - соратник Дональда Трампа, американский юрист и политический стратег российского происхождения. Он присоединился к команде Трампа еще во время избирательной кампании 2016 года и с тех пор был одним из ключевых советников, в частности во время его президентства и последующих избирательных кампаний.

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