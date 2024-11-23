Будет говорить лично с Путиным: кто станет переговорщиком по Украине от США

Трамп хочет назначить своего спецпредставителя по вопросам Украины, однако он особой роли не играет.

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Трамп будет лично общаться с Путиным по многим вопросам / Коллаж Главред, фото facebook D.Trump, скрин с видео

Кратко:

Трампу нужен спецпредставитель по Украине, но он ничего не решает

Многие вопросы Трамп будет обсуждать с Путиным лично

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний оценил, кто из окружения избранного президента США Дональда Трампа может стать переговорщиком по Украине.

По словам эксперта, Трамп хочет своего спецпредставителя по вопросам Украины, однако он особой роли не играет. В частности, спецпредставитель Байдена также куда-то ездил и о чём-то говорил, но ни до чего не договорился.

"Не исключено, что многие вопросы Трамп будет обсуждать лично с Путиным. Получится у них это или нет – посмотрим. Пока всё это очень-очень далёкая перспектива", - сказал Загородний во время чата на Главреде.

Кто такой Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Эксперт добавил: "Чем больше будут "быковать" Путин и Россия, тем больше шансов, что военная помощь США Украине увеличится". При этом, по его прогнозу, финансовую помощь Украине, вероятно, сократят.

Смотрите видео чата с Тарасом Загородним:

Мирный план Трампа - последние новости

Главред сообщал, что избранный президент США Дональд Трамп заявил, что собирается "посадить Россию и Украину за стол переговоров" сразу же после того, как приступит к работе в Белом доме.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, в администрации избранного президента США Дональда Трампа обсуждают сценарии завершения войны в Украине. Один из новых мирных планов предполагает создание демилитаризованной зоны на линии соприкосновения.

План победы, который президент Украины Владимир Зеленский представил республиканцу Дональду Трампу во время встречи в Нью-Йорке в сентябре, включает разные бизнес-сделки, доступ к сырью и развертывание войск в Европе. По данным Financial Times, некоторые идеи понравились Трампу.

Трамп планирует вскоре назначить специального представителя по Украине. Он будет отвечать за переговоры о прекращении войны РФ против Украины.

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Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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