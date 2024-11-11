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Садить Украину и РФ за стол переговоров: в АР назвали планы Трампа на первые дни работы

Анна Ярославская
11 ноября 2024, 08:39
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Пресс-секретарь Трампа Каролин Ливитт заявила, что во время первой недели работы президент будет издавать десятки указов.
Дональд Трамп, Белый дом
СМИ узнали, что будет делать Трамп в первые дни на работе в Белом доме / Коллаж: Главред, фото: WhiteHouse.gov, facebook.com/DonaldTrump

Вы узнаете:

  • Чем Трамп собирается заняться в первый день на работе
  • Какие указы 47-й президент США собирается подписать

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что собирается "посадить Россию и Украину за стол переговоров" сразу же после того, как приступит к работе в Белом доме.

Как пишет AP со ссылкой на пресс-секретаря Трампа Каролин Ливитт, во время первой недели работы президент будет издавать десятки указов.

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"Сколько указов будет в первую неделю? Их будут десятки. Я могу вас в этом заверить", — заявила Ливитт.

"Это включает в себя в первый день посадку Украины и России за стол переговоров, чтобы положить конец этой войне", - сказала она позже.

В частности, в списке Трампа на первые дни работы:

  • начало массовой депортации мигрантов;
  • упразднение политики администрации Байдена в сфере образования;
  • реорганизация федерального правительства путем увольнения тысяч федеральных служащих, по мнению Трампа, тайно работающих против него;
  • помилование людей, арестованных за их роль в штурме Капитолия 6 января 2021;
  • посадить Украину и Россию за стол переговоров.

"Я хочу закрыть границу и хочу бурить, бурить, бурить", — сказал Трамп о своих планах на первый день.

Трамп инфографика
Дональд Трамп - что о нем известно / Инфографика: Главред

Еще будучи кандидатом в президенты, Трамп неоднократно заявлял, что может урегулировать войну между Россией и Украиной за один день.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя, отвечая на просьбу прокомментировать это заявление, заявил, что "украинский кризис не может быть решен за один день".

"Мирный план" Дональда Трампа

В предвыборном штабе Трампа называют политика "единственным человеком", который может закончить войну РФ против Украины, и отмечают, что она бы не началась, если бы он был президентом.

Тем временем два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине, если он победит на президентских выборах.

"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", – сказал один из авторов мирного плана.

Во время дебатов с действующим главой Белого дома Джо Байденом 27 июня Трамп в очередной раз пообещал "закончить войну в Украине" еще до своего "избрания на пост президента". Он заявил, что сделал бы, чтобы "Зеленский и Путин нашли общий язык".

В то же время Трамп признался, что "предложения", выдвинутые кремлевским диктатором Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения войны России против Украины, являются "неприемлемыми".

Трамп позвонил Путину - последние новости

Как сообщал Главред,10 ноября издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщало, что Дональд Трамп поговорил с российским диктатором Владимиром Путиным впервые после победы на президентских выборах в США. Во время этого разговора они обсудили войну в Украине.

Трамп якобы посоветовал Путину "не обострять войну" в Украине, напоминая о значительном военном присутствии Вашингтона в Европе.

Как утверждается, украинские власти якобы знали об этом разговоре и не возражали. Трамп осуществил телефонный звонок из своей резиденции во Флориде.

Тем временем представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил в воскресенье, что сообщения о том, что Киев был заранее проинформирован о телефонном разговоре между Трампом и Путиным, не соответствуют действительности.

"Сообщения о том, что украинская сторона была заранее проинформирована об этом звонке, не соответствуют действительности. Следовательно, Украина не могла ни поддержать, ни быть против этого разговора", - цитирует Reuters Тихого.

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