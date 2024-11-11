Трамп впервые позвонил Путину: обсуждали войну в Украине

Главное из разговора Трампа и Путина:
- Украина должна отказаться от территорий
- Путин не должен обострять войну
- Трамп хочет быстрее закончить войну
Дональд Трамп поговорил с российским диктатором Владимиром Путиным впервые после победы на президентских выборах в США. Во время этого разговора они обсудили войну в Украине. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на собственные источники.
Как утверждается, украинские власти якобы знали об этом разговоре и не возражали. Трамп осуществил телефонный звонок из своей резиденции во Флориде.
"Звонок, о котором ранее не сообщалось, происходит на фоне всеобщей неопределенности относительно того, как Трамп перезагрузит мировую дипломатическую шахматную доску союзников и противников США", – пишет WP.
Сообщается, что Трамп очень хочет обсудить "скорое решение войны в Украине". В то же время Трамп может пытаться склонять Киев к территориальным уступкам в обмен на мир.
В то же время он посоветовал Путину "не обострять войну" в Украине, напоминая о значительном военном присутствии Вашингтона в Европе.
Что известно о "мирных планах Трампа" - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, американский политик Дональд Трамп, победивший на выборах в США в 2024 году, в своем "мирном плане" может обратиться к Европе с призывом привлечь войска для создания буферной зоны между украинской армией и ВС России, сообщает The Telegraph со ссылкой источники из его окружения. Как отмечают источники, этот план стал известен после предупреждения президента Украины Владимира Зеленского о том, что умиротворение России может иметь серьезные последствия для Европы.
В администрации новоизбранного президента Трампа рассматривают различные сценарии для завершения войны в Украине. Один из предложенных планов предусматривает создание демилитаризованной зоны на линии соприкосновения, сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники.
До официального вступления Трампа в должность могут начаться неофициальные переговоры между ним и Россией, по итогам которых Украине будет представлен проект соглашения на которое она может согласиться или нет, отметил аналитик Atlantic Council Питер Дикинсон.
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