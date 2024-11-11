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Трамп впервые позвонил Путину: обсуждали войну в Украине

Ангелина Подвысоцкая
11 ноября 2024, 00:33
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Дональд Трамп может начать давить на Украину с просьбой отказаться от территорий в обмен на мир.
Путин, Трамп
Трамп поговорил с Путиным / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, скриншот из видео

Главное из разговора Трампа и Путина:

  • Украина должна отказаться от территорий
  • Путин не должен обострять войну
  • Трамп хочет быстрее закончить войну

Дональд Трамп поговорил с российским диктатором Владимиром Путиным впервые после победы на президентских выборах в США. Во время этого разговора они обсудили войну в Украине. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

Как утверждается, украинские власти якобы знали об этом разговоре и не возражали. Трамп осуществил телефонный звонок из своей резиденции во Флориде.

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"Звонок, о котором ранее не сообщалось, происходит на фоне всеобщей неопределенности относительно того, как Трамп перезагрузит мировую дипломатическую шахматную доску союзников и противников США", – пишет WP.

Сообщается, что Трамп очень хочет обсудить "скорое решение войны в Украине". В то же время Трамп может пытаться склонять Киев к территориальным уступкам в обмен на мир.

В то же время он посоветовал Путину "не обострять войну" в Украине, напоминая о значительном военном присутствии Вашингтона в Европе.

Трамп инфографика
Что известно о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

Что известно о "мирных планах Трампа" - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, американский политик Дональд Трамп, победивший на выборах в США в 2024 году, в своем "мирном плане" может обратиться к Европе с призывом привлечь войска для создания буферной зоны между украинской армией и ВС России, сообщает The Telegraph со ссылкой источники из его окружения. Как отмечают источники, этот план стал известен после предупреждения президента Украины Владимира Зеленского о том, что умиротворение России может иметь серьезные последствия для Европы.

В администрации новоизбранного президента Трампа рассматривают различные сценарии для завершения войны в Украине. Один из предложенных планов предусматривает создание демилитаризованной зоны на линии соприкосновения, сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники.

До официального вступления Трампа в должность могут начаться неофициальные переговоры между ним и Россией, по итогам которых Украине будет представлен проект соглашения на которое она может согласиться или нет, отметил аналитик Atlantic Council Питер Дикинсон.

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