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Отказ от НАТО и замороженный фронт: Трамп готовит "мирный план" для Украины - WSJ

Анна Ярославская
7 ноября 2024, 08:46
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Советники избранного президента США якобы хотят заморозить линию фронта в Украине.
Дональд Трамп, ВСУ
Дональд Трамп готовит мирный план / Коллаж: Главред, фото: 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, facebook.com/DonaldTrump

Вы узнаете:

  • В чем заключается мирный план
  • Какие страны будут поддерживать мир в Украине

В администрации избранного президента США Дональда Трампа обсуждают сценарии завершения войны в Украине. Один из новых мирных планов предполагает создание демилитаризованной зоны на линии соприкосновения. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным WSJ, мирный план состоит из трех пунктов.

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Во-первых, нынешняя линия фронта замораживается, на ней создается демилитаризованная зона. Какие третьи страны или международные организации будут обеспечивать ее безопасность, не уточняется. Однако один из собеседников газеты исключил привлечение войск США и ООН.

"Мы не посылаем американцев поддерживать мир в Украине. И мы не будем за это платить. Попросите поляков, немцев, англичан и французов заняться этим", - сказал собеседник издания.

Во-вторых, Украина отказывается от планов вступить в НАТО еще как минимум на 20 лет.

Третий пункт плана говорит о том, что США продолжат снабжать Украину оружием. Также Киев будет получать помощь в обучении военных.

Источники WSJ подчеркнули, что Трамп пока не одобрил конкретного плана завершения войны в Украины.

Ранее Главред писал, что во время предвыборной кампании Трамп обещал завершить войну в течении 24 часов после вступления в должность.

Сразу после того как американский политик объявил о своей победе на выборах президента США, он заявил, что собирается остановить все войны.

"Больше никаких войн во время моей каденции. Я собираюсь остановить войну. За 4 года моей каденции войны не было. Кроме того, мы победили ИГИЛ", - заявил Трамп сторонникам в штабе в городе Палм-Бич (Флорида).

"Мирный план" Дональда Трампа

В предвыборном штабе Трампа называют политика "единственным человеком", который может закончить войну РФ против Украины, и отмечают, что она бы не началась, если бы он был президентом.

Тем временем два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине, если он победит на президентских выборах.

"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", – сказал один из авторов мирного плана.

Во время дебатов с действующим главой Белого дома Джо Байденом 27 июня Трамп в очередной раз пообещал "закончить войну в Украине" еще до своего "избрания на пост президента". Он заявил, что сделал бы, чтобы "Зеленский и Путин нашли общий язык".

В то же время Трамп признался, что "предложения", выдвинутые кремлевским диктатором Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения войны России против Украины, являются "неприемлемыми".

Трамп и Зеленский провели телефонный разговор

Президент Украины Владимир Зеленский уже поздравил Трампа с фактической победой на президентских выборах в США. По словам украинского лидера, Киев ожидает от нового главы Белого дома сильных решений и укрепления украинско-американского стратегического партнерства.

Зеленский и Трамп уже проведи телефонный разговор. Политики обсудили вопросы сотрудничества между двумя странами.

"Провел замечательный телефонный разговор с президентом Трампом и поздравил его с исторической и убедительной победой - этот результат стал возможным благодаря его впечатляющей избирательной кампании. Отметил его семью и команду за их прекрасную работу", - сказал Зеленский.

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