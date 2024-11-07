'Замечательный разговор': Зеленский впервые после выборов в США поговорил с Трампом

Президент Украины договорился с новым американским президентом "поддерживать тесный диалог".

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Зеленский провел разговор с Дональдом Трампом / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, facebook.com/DonaldTrump

Кратко:

Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом

Президент Украины поздравил политика с исторической и убедительной победой

Зеленский договорился с Трампом о тесном диалоге и развитии сотрудничества

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Политики обсудили вопросы сотрудничества между двумя странами. Об этом сообщил глава Украины в Telegram.

"Провел замечательный телефонный разговор с президентом Трампом и поздравил его с исторической и убедительной победой - этот результат стал возможным благодаря его впечатляющей избирательной кампании. Отметил его семью и команду за их прекрасную работу", - заявил президент. видео дня

Зеленский договорился с новым американским президентом "поддерживать тесный диалог и развивать наше сотрудничество".

"Сильное и непоколебимое лидерство США является жизненно важным для мира и для справедливого мира", - добавил глава Украины.

Победа Дональда Трампа на выборах - главное

Как сообщал Главред, Дональд Трамп победил на выборах президента США. Он набрал 277 голосов выборщиков, а Харрис завоевала лишь 226 голосов.

Президент Украины поздравил Трампа с победой. Он вспомнил о встрече с новоизбранным президентом в сентябре, где они подробно обсудили стратегическое партнерство между США и Украиной и План победы.

Впоследствии демократка Камала Харрис позвонила сопернику и поздравила с победой. Также к Трампу позвонил действующий президент США Джозеф Байден.

Позже Харрис выступила перед сторонниками. Она официально признала поражение и готова мирно передать Дональду Трампу власть.

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