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Голосование завершено: кто побеждает на выборах в США - последние подсчеты

Анна Ярославская
6 ноября 2024, 08:17
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Из семи критически важных колеблющихся штатов два - Джорджия и Северная Каролина - проголосовали за Трампа.
Трамп, Харрис
Трамп лидирует на выбоах в США / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, facebook.com/KamalaHarris, pixabay

Вы узнаете:

  • Сколько голосов не хватает Трампу для победы
  • В каких штатах победила Харрис, а в каких - Трамп

В США завершился последний этап голосования на выборах президента. Последние избирательные участки закрыты.

Кандидат от Республиканской партии, экс-президент Дональд Трамп победил в колеблющихся штатах - Джорджии и Северной Каролине.

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Издание Bloomberg публикует последние результаты выборов в США:

  • Камала Харрис победила в Калифорнии, Колорадо, Коннектикуте, Делавэре, округе Колумбия, на Гавайях, в Иллинойсе, округе 1 штата Мэн, в Мэриленде, Массачусетсе, округе 2 штата Небраска, в Нью-Джерси, Нью-Мексико, Нью-Йорке, Орегоне, Род-Айленде, Вермонте, Вирджинии и Вашингтоне.
  • Трамп победил в Алабаме, Арканзасе, Флориде, Джорджии, Айдахо, Индиане, Айове, Канзасе, Кентукки, Луизиане, Миссисипи, Миссури, Монтане, Небраске, Северной Каролине, Северной Дакоте, Огайо, Оклахоме, Южной Каролине, Южной Дакоте, Теннесси, Техасе, Юте, Западной Вирджинии и Вайоминге.

Из семи критически важных колеблющихся штатов два - Джорджия и Северная Каролина - проголосовали за Трампа.

На прошлых президентских выборах Джо Байден выиграл у Трампа в Джорджии с перевесом всего в 11,8 тыс. голосов, а до того этот штат в течение 30 лет голосовал за республиканцев.

"Трамп проиграл Джорджию Байдену в 2020 году, и его победа показывает, как он укрепил свою власть над Республиканской партией", - отмечают журналисты.

Трамп лидирует и во всех остальных пяти "штатах-качелях". Впрочем, официальные окончательные результаты голосования пока не объявлены ни в одном из них.

Как пишет AP, согласно последним подсчетам, республиканцы получают 247 голосов избирателей, демократы - 210. Таким образом, Трампу не хватает 23 выборщиков до полной победы.

Результаты выборов в США
Результаты выборов в США / apnews.com

По данным Bloomberg, Трамп побеждает в еще одном ключевом штате — Неваде.

Государственный секретарь Невады Франсиско Агилар заявил, что предварительные результаты показали, что Трамп набрал 51% голосов в штате, а Харрис — 48%.

По его словам, "последний избиратель проголосовал", но избиратели все еще могут "исправить свои бюллетени", включая те, которые не соответствуют подписи в протоколе.

Президентские выборы в США, Харрис, Трамп, инфографика
Президентские выборы в США / Инфографика Главред

Выборы в США - последние новости

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп имеет все шансы на победу - американское издание The New York Times оценивает такую перспективу в 89%. Этот показатель может измениться.

Как писал Главред, Камала Харрис опередила своего оппонента Дональда Трампа в голосовании на острове Гуам. Результаты голосования в этом регионе правильно предсказывали победителя на всех президентских выборах. Согласно данным всех избирательных участков, Харрис набрала 49,46% голосов. У Трампа - 46,22%.

По данным СМИ, советники кандидата в президенты США Дональда Трампа советуют республиканцу объявить о собственной победе на выборах раньше, чем будут объявлены официальные результаты.

Как выбирают президента США

Выборы президента США происходят не путем прямого всенародного голосования, а через Коллегию выборщиков.

В зависимости от численности населения, каждый штат имеет определенное количество голосов, и большинство штатов (кроме штатов Мэн и Небраска) отдают все свои голоса выборщиков тому кандидату, который победил в штате на всенародном голосовании.

Чтобы победить, кандидату нужно по крайней мере 270 из общего количества в 538 голосов Коллегии выборщиков.

Всенародное голосование происходит во вторник, следующий за первым понедельником ноября, раз в четыре года.

Выборщики голосуют в первый понедельник после второй среды декабря, ровно на 41-й день после дня всенародного голосования. Выборщики не собираются вместе, а голосуют все в своих штатах.

Потом специальная комиссия конгресса США подсчитывает голоса, и 6 января председатель сената объявляет окончательные результаты президентских выборов.

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