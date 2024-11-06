Вероятность победы 89%: в NYT дали прогноз, кто победит на выборах в США

Трамп сейчас получает 230 голосов выборщиков, кандидат от Демократической партии Камала Харрис - 205.

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Камала Харрис vs Дональд Трамп - кто побеждает на выборах / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, facebook.com/KamalaHarris ​

Вы узнаете:

Как сейчас распределились голоса выборщиков между Харрис и Трампом

Каковы шансы на победу у кандидатов

Выборы президента США вышли на финишную прямую. Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп имеет все шансы на победу - американское издание The New York Times оценивает такую перспективу в 89%. Этот показатель может измениться.

На данный момент все штаты, кроме Аляски и Гавайев, закрыли свои избирательные участки. Результаты выборов президента США могут объявить в течение нескольких дней.

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Дональд Трамп сейчас получает 230 голосов выборщиков, кандидат от Демократической партии Камала Харрис - 200.

Сколько шансов у Трампа победить Харрис / nytimes.com

Результаты выборов президента США / nytimes.com

Трамп побеждает в Индиане, Кентукки, Западной Вирджинии, Миссисипи, Алабаме, Оклагоме, Теннесси, Флориде, Южной Каролине, Арканзасе, Айове, Миссури, Техасе, Канзасе, Монтане, Юте, Аризоне,

Харрис одерживает победу в штатах Вермонт, Мэриленд, Массачусетс, Коннектикут, Род-Айленд, Делавэр, Мичиган, Нью-Джерси, Мэнни, Колорадо, Висконсин, Небраска и Вашингтон.

Согласно данным АР, сейчас за Харрис проголосовали 55,7 миллиона избирателей (47,6%), за Дональда Трампа - 59,8 миллиона (51,1%).

Издание пишет, что у Харрис 205 голосов выборщиков, у Трампа - 230.

Результаты выборов президента США / apnews.com

Выборы в США - последние новости

Как писал Главред, Камала Харрис опередила своего оппонента Дональда Трампа в голосовании на острове Гуам. Результаты голосования в этом регионе правильно предсказывали победителя на всех президентских выборах. Согласно данным всех избирательных участков, Харрис набрала 49,46% голосов. У Трампа - 46,22%.

Президентские выборы в США / Инфографика Главред

Россия пытается сорвать выборы в США: уже возникали определенные проблемы на некоторых избирательных участках. По словам секретаря штата Джорджия Брэда Раффенспергера, поступили сообщения о "минировании" со стороны российских источников.

По данным СМИ, советники кандидата в президенты США Дональда Трампа советуют республиканцу объявить о собственной победе на выборах раньше, чем будут объявлены официальные результаты. В частности, Трампу рекомендуют это сделать в ночь на 6 ноября, если голосование в ключевых штатах будет благоприятным для него.

Как выбирают президента США Выборы президента США происходят не путем прямого всенародного голосования, а через Коллегию выборщиков. В зависимости от численности населения, каждый штат имеет определенное количество голосов, и большинство штатов (кроме штатов Мэн и Небраска) отдают все свои голоса выборщиков тому кандидату, который победил в штате на всенародном голосовании. Чтобы победить, кандидату нужно по крайней мере 270 из общего количества в 538 голосов Коллегии выборщиков. Всенародное голосование происходит во вторник, следующий за первым понедельником ноября, раз в четыре года. Выборщики голосуют в первый понедельник после второй среды декабря, ровно на 41-й день после дня всенародного голосования. Выборщики не собираются вместе, а голосуют все в своих штатах. Потом специальная комиссия конгресса США подсчитывает голоса, и 6 января председатель сената объявляет окончательные результаты президентских выборов.

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