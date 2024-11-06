Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Трамп или все же Харрис: известны первые данные выборов США - результат удивляет

Даяна Швец
6 ноября 2024, 00:59обновлено 6 ноября, 01:38
510
Узнайте о первых результатах и лидерах гонки в нашем материале.
Трамп или все же Харрис: известны первые данные выборов США - результат удивляет
В Сети опубликовали первые результаты выборов в США / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, facebook.com/KamalaHarris

Коротко о главном:

  • В США данные экзит-полов несколько отличаются
  • Трамп объявил о нарушениях в ключевом округе

В Сети появились первые результаты экзит-полов США.

Согласно национальному экзитполу Edison Research, 48% американцев проголосовали за Камалу Харрис, 44% - за Дональда Трампа. При этом почти 73% избирателей считают, что демократия в США находится под угрозой, тогда как лишь 25% опрошенных считают ее в безопасности.

видео дня

В то же время, как следует из информации, представленной американским агрегатором данных опросов RealClearPolitics, Дональд Трамп опережает Камалу Харрис в большинстве колеблющихся штатов.

Данные по колеблющимся штатам на 23:00 по киевскому времени:

  • Аризона - Трамп (+2,8 п. п.);
  • Джорджия - Трамп (+1,3 п. п.);
  • Мичиган - Харрис (+0,5 п. п.);
  • Невада - Трамп (+0,6 п. п.);
  • Пенсильвания - Трамп (+0,4 п. п.);
  • Северная Каролина - Трамп (+1,2 п. п.);
  • Висконсин - Харрис (+0,4 п. п.).

Обновлено 1-33: Уже начался подсчет голосов в Индиане и Кентукки: пока там с отрывом лидирует Трамп.

  • В Индиане после подсчета 2% голосов: Трамп — 71%, Харрис — 27%
  • В Кентукки после подсчета 2% голосов: Трамп 65%, Харрис 32%
Президентские выборы в США, Харрис, Трамп, инфографика
Президентские выборы в США / Инфографика Главред

В Пенсильвании продлили время голосования на два часа в одном из округов из-за технического сбоя, помешавшего "сканированию заполненных бюллетеней". Речь идет об округе Камбрия. Именно Пенсильвания является "шатким" штатом, который может повлиять на результат выборов.

В свою очередь Дональд Трамп заявил о масштабных нарушениях в Пенсильвании, но уже в округе Филадельфия. Однако полиция Филадельфии отметила, что не располагает информацией о таких инцидентах или любых проблемах с голосованием, которые требовали бы вмешательства со стороны правоохранителей.

Важно, что все участки будут закрыты уже завтра - в 08:00 по Киеву, поэтому о чем-то конкретно можно будет говорить только утром.

Выборы президента США 2024

Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года.

15 ноября прошлого года 45-й президент Штатов Дональд Трамп сделал заявление, в котором объявил о начале своей предвыборной кампании.

25 апреля 2023 года президент Байден объявил о том, что выдвинет свою кандидатуру на выборы 2024 года, чтобы переизбраться на второй срок.

В декабре 2023 года Верховный суд штата Колорадо принял решение о том, что экс-президент Дональд Трамп не имеет конституционного права баллотироваться в президенты США в 2024 году.

Позже штат Мэн запретил Трампу баллотироваться в президенты.

Иски против Трампа основывался на пункте 14 поправки Конституции США. Она была ратифицирована после гражданской войны и гласит, что американские чиновники, которые "участвуют" в восстании или мятеже, не могут занимать свои должности в будущем.

В марте 2024 года Дональду Трампу официально разрешили участвовать в президентских выборах. Такое решение принял Верховный суд США.

Выборы в США - что известно

Ранее издание "Главред" сообщало, что Россия пытается сорвать выборы в США: уже возникали определенные проблемы на избирательных участках. По словам секретаря штата Джорджия Брэда Раффенспергера, во время выборов на некоторых участках поступили сообщения о "минировании" со стороны российских источников.

Как сообщает The Guardian, Трампу рекомендуют объявить о своей победе на выборах заблаговременно. Его окружение считает, что он ничего не потеряет, если сделает такое заявление раньше.

Тем временем эксперт Владимир Дубовик объяснилразличия в политических взглядах Камалы Харрис. По его мнению, Харрис и Джо Байден представляют разные политические направления внутри Демократической партии.

Другие новости о выборах в США:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США Дональд Трамп Выборы в США Камала Харрис президентские выборы в США
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ готовится к активным боям и стягивает силы: в ВСУ сделали неутешительное заявление

РФ готовится к активным боям и стягивает силы: в ВСУ сделали неутешительное заявление

01:27Украина
Трамп или все же Харрис: известны первые данные выборов США - результат удивляет

Трамп или все же Харрис: известны первые данные выборов США - результат удивляет

00:59Мир
"Готовятся к зиме": РФ стягивает технику на Харьковское направление - ВСУ

"Готовятся к зиме": РФ стягивает технику на Харьковское направление - ВСУ

00:16Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Для чего нужны ручки над головой в авто: водители будут удивлены

Для чего нужны ручки над головой в авто: водители будут удивлены

В США начались выборы президента: уже известны первые результаты голосования

В США начались выборы президента: уже известны первые результаты голосования

Рыба будет ловиться одна за другой: названа лучшая наживка для рыбалки

Рыба будет ловиться одна за другой: названа лучшая наживка для рыбалки

Китай обо всем знал: дипломат рассказал, на какую помощь для России "дал добро" Пекин

Китай обо всем знал: дипломат рассказал, на какую помощь для России "дал добро" Пекин

Украину накрывает магнитная буря: когда этот шторм будет на пике

Украину накрывает магнитная буря: когда этот шторм будет на пике

Последние новости

02:29

Не все так просто, как кажется: интересная головоломка для внимательных

02:00

Черная полоса неудач для британской королевской семьи: королева Камилла заболела

01:49

Ситуация на Юге "зашевелилась": офицеры РФ находятся в панике - "Атэш"

01:30

Война между Китаем и США: появился неожиданный сценарий конфликтаВидео

01:27

РФ готовится к активным боям и стягивает силы: в ВСУ сделали неутешительное заявление

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

00:59

Трамп или все же Харрис: известны первые данные выборов США - результат удивляет

00:18

В Капитолий пытались зайти с огнем в руках: полиция США бьет тревогу

00:16

"Готовятся к зиме": РФ стягивает технику на Харьковское направление - ВСУ

05 ноября, вторник
23:41

Трамп проведет ночь выборов в США с одиозной личностью: о ком идет речь

Реклама
23:30

Шахедов может быть еще больше. Почему РФ не способна продавить украинскую ПВО

23:10

11-летняя дочь Камалии после тяжелой травмы вернулась к опасному хоббиВидео

23:10

Заграждения Кремля оказались "мулькой": ситуация с Крымским мостом изменилась

23:03

"Есть угроза окружения, ситуация сверхсложная": будут ли ВСУ выходить из КураховоВидео

23:00

Бывший муж Ани Лорак увез 13-летнюю дочь за границу - причина

22:50

Зеленский не подпишет закон о дровах: в ОП объяснили почему - BBC

22:23

Трампу советуют заявить о победе на выборах преждевременно - The Guardian

22:19

Это уже далеко не Байден: эксперт объяснил, как будет отличаться политика Харрис

22:01

Любовь и незабываемые эмоции: на телеканале Бигуди состоялась долгожданная премьера турецкого сериала "Зрада"

21:55

Путиниста Филиппа Киркорова жестко наказали в суде - что он вытворил

21:45

Французы держат этот метод в секрете: зачем засыпать порошок в унитаз

Реклама
21:43

Вкуснее, чем из магазина: как приготовить идеальный плавленый сыр дома

21:34

Трамп прямо рассказал, что будет, если он проиграет

20:57

Оккупанты расстреляли 6 пленных бойцов ВСУ на Донетчине: в ОГП сделали заявление

20:57

У Путина "СВО идет не по плану": проблемы у оккупантов проанализировал эксперт

20:52

Ни одна слезинка не прольется: как быстро и просто нарезать лукВидео

20:49

Украина имеет дальнобойное оружие: ядерный арсенал РФ в зоне риска - СМИ

20:48

Уплетут за обе щеки: рецепт вкуснейшего сытного супаВидео

20:29

Звезда Женского Квартала сообщила про трагедию в семье: "Не хватит слов описать"

20:05

Чем обернется для мира избрание Трампа президентом?мнение

20:04

РФ пытается сорвать выборы в США, на участках уже были проблемы

19:55

Украину накрывает магнитная буря: когда этот шторм будет на пике

19:54

Видели все, но знают единицы: что означает странная маркировка на пластике

19:50

Предательница Татьяна Овсиенко вышла на связь после исчезновения - что произошло

19:44

В США проходят выборы президента: кто побеждает, текстовый онлайн

19:35

"Правила не писаны": в книжном магазине Киева вспыхнул языковой скандалВидео

19:29

Что значит слово "пелехатий": не все догадываются о правильном ответеВидео

19:24

Будет валить снег и дождь: где температура воздуха опустится до -5

19:13

Китайский гороскоп на завтра 6 ноября: Драконам - конфликты, Обезьянам - авантюра

18:47

В июле - лидеры, в декабре - мудрые: как месяц рождения влияет на человека

18:45

Копия Веры Брежневой: молчун Константин Меладзе закрутил новый роман

Реклама
18:22

Даже следа не останется: 3 самых лучших способа, как убрать запах из микроволновой печиВидео

18:15

В Украине появился запрет использования Telegram: кого и где коснулось

18:11

Россияне захватывают населенные пункты, враг уже в 21 км от Днепропетровщины - BILD

18:03

Урожай удивит щедростью: как сажать клубнику осенью - простые советы

17:58

Известный украинский певец рассказал, как погибла его возлюбленнаяВидео

17:58

Как легко просыпаться утром: эксперт поделился советами на вес золота

17:50

4 признака того, что вы встретили свою вторую половинку невовремя

17:42

Спорила с Позитивом из-за детей: реакция Dorofeeva на будущее отцовство певцаВидео

17:30

Россия атаковала Харьков: вражеский "Шахед" поразил жилой дом

17:19

Возможен ли новый штурм Капитолия: дипломат оценил вероятность "заварушки" в СШАВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоГоловоломкиУкраинский язык с АвраменкоТесты по картинкеВсе о шоу-бизнесеОптические иллюзииНародные приметы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения дочериС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять