Трамп или все же Харрис: известны первые данные выборов США - результат удивляет

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В Сети опубликовали первые результаты выборов в США / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, facebook.com/KamalaHarris

Коротко о главном:

В США данные экзит-полов несколько отличаются

Трамп объявил о нарушениях в ключевом округе

В Сети появились первые результаты экзит-полов США.

Согласно национальному экзитполу Edison Research, 48% американцев проголосовали за Камалу Харрис, 44% - за Дональда Трампа. При этом почти 73% избирателей считают, что демократия в США находится под угрозой, тогда как лишь 25% опрошенных считают ее в безопасности.

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В то же время, как следует из информации, представленной американским агрегатором данных опросов RealClearPolitics, Дональд Трамп опережает Камалу Харрис в большинстве колеблющихся штатов.

Данные по колеблющимся штатам на 23:00 по киевскому времени:

Аризона - Трамп (+2,8 п. п.);

Джорджия - Трамп (+1,3 п. п.);

Мичиган - Харрис (+0,5 п. п.);

Невада - Трамп (+0,6 п. п.);

Пенсильвания - Трамп (+0,4 п. п.);

Северная Каролина - Трамп (+1,2 п. п.);

Висконсин - Харрис (+0,4 п. п.).

Обновлено 1-33: Уже начался подсчет голосов в Индиане и Кентукки: пока там с отрывом лидирует Трамп.

В Индиане после подсчета 2% голосов: Трамп — 71%, Харрис — 27%

после подсчета 2% голосов: Трамп — 71%, Харрис — 27% В Кентукки после подсчета 2% голосов: Трамп 65%, Харрис 32%

Президентские выборы в США / Инфографика Главред

В Пенсильвании продлили время голосования на два часа в одном из округов из-за технического сбоя, помешавшего "сканированию заполненных бюллетеней". Речь идет об округе Камбрия. Именно Пенсильвания является "шатким" штатом, который может повлиять на результат выборов.

В свою очередь Дональд Трамп заявил о масштабных нарушениях в Пенсильвании, но уже в округе Филадельфия. Однако полиция Филадельфии отметила, что не располагает информацией о таких инцидентах или любых проблемах с голосованием, которые требовали бы вмешательства со стороны правоохранителей.

Важно, что все участки будут закрыты уже завтра - в 08:00 по Киеву, поэтому о чем-то конкретно можно будет говорить только утром.

Выборы президента США 2024 Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. 15 ноября прошлого года 45-й президент Штатов Дональд Трамп сделал заявление, в котором объявил о начале своей предвыборной кампании. 25 апреля 2023 года президент Байден объявил о том, что выдвинет свою кандидатуру на выборы 2024 года, чтобы переизбраться на второй срок. В декабре 2023 года Верховный суд штата Колорадо принял решение о том, что экс-президент Дональд Трамп не имеет конституционного права баллотироваться в президенты США в 2024 году. Позже штат Мэн запретил Трампу баллотироваться в президенты. Иски против Трампа основывался на пункте 14 поправки Конституции США. Она была ратифицирована после гражданской войны и гласит, что американские чиновники, которые "участвуют" в восстании или мятеже, не могут занимать свои должности в будущем. В марте 2024 года Дональду Трампу официально разрешили участвовать в президентских выборах. Такое решение принял Верховный суд США.

Выборы в США - что известно

Ранее издание "Главред" сообщало, что Россия пытается сорвать выборы в США: уже возникали определенные проблемы на избирательных участках. По словам секретаря штата Джорджия Брэда Раффенспергера, во время выборов на некоторых участках поступили сообщения о "минировании" со стороны российских источников.

Как сообщает The Guardian, Трампу рекомендуют объявить о своей победе на выборах заблаговременно. Его окружение считает, что он ничего не потеряет, если сделает такое заявление раньше.

Тем временем эксперт Владимир Дубовик объяснилразличия в политических взглядах Камалы Харрис. По его мнению, Харрис и Джо Байден представляют разные политические направления внутри Демократической партии.

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