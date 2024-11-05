Трампу советуют заявить о победе на выборах преждевременно - The Guardian

В окружении республиканца считают, что он ничего не потеряет, если объявит о победе раньше.

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В команде Трампа считают, что отрыв в ключевых штатах покажет, кто победил / Коллаж: Главред, фото: Donald J. Trump, Офис президента Украины

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Трамп может объявить о победе раньше официальных результатов

В окружении республиканца рассчитывают на благоприятные результаты

Советники кандидата в президенты США Дональда Трампа советуют республиканцу объявить о собственной победе на выборах раньше, чем будут объявлены официальные результаты.

Как пишет The Guardian со ссылкой на окружение политика, Трампу рекомендуют это сделать в ночь на 6 ноября, если голосование в ключевых штатах будет благоприятным для него.

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Аргументируют такое предложение советники тем, что он "ничего не потеряет", если преимущество в Пенсильвании будет в несколько сотен тысяч голосов, или если закрытые опросы республиканцев покажут победу, как наиболее вероятный сценарий.

Президентские выборы в США / Инфографика: Главред

Зато, если преимущество в ключевых штатах будет небольшим, Трампу советуют воздержаться от подобных заявлений. При этом пока неизвестно, что для себя решил сам кандидат в президенты США.

Что такое The Guardian? The Guardian - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основанная в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

Выборы в США - последние новости

Напомним, Главред сообщал, что президентские выборы в США проходят во вторник, 5 ноября 2024 года. Вице-президенту Камале Харрис и бывшему президенту Дональду Трампу для победы необходимо набрать не менее 270 голосов избирателей. Ожидается, что решающее значение для победы будут иметь такие штаты, как Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Северная Каролина, Пенсильвания и Висконсин.

Ранее сообщалось, что сейчас в США, где продолжаются выборы президента страны, уже начались проблемы на участках. Во всем обвиняют Россию.

Накануне стало известно, что как показывает опыт предыдущих выборов, предварительные данные о победителе могут стать известны около 23:00 по восточному времени США (6:00 по Киеву) 6 ноября.

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