Трампу советуют заявить о победе на выборах преждевременно - The Guardian

Главное:

Советники кандидата в президенты США Дональда Трампа советуют республиканцу объявить о собственной победе на выборах раньше, чем будут объявлены официальные результаты.

Как пишет The Guardian со ссылкой на окружение политика, Трампу рекомендуют это сделать в ночь на 6 ноября, если голосование в ключевых штатах будет благоприятным для него.

Аргументируют такое предложение советники тем, что он "ничего не потеряет", если преимущество в Пенсильвании будет в несколько сотен тысяч голосов, или если закрытые опросы республиканцев покажут победу, как наиболее вероятный сценарий.

Зато, если преимущество в ключевых штатах будет небольшим, Трампу советуют воздержаться от подобных заявлений. При этом пока неизвестно, что для себя решил сам кандидат в президенты США.

Что такое The Guardian?

The Guardian - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основанная в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.