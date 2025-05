Для усиления давления на переговорах: в ISW назвали новую тактику РФ на фронте

Ключевые тезисы:

Несмотря на большие потери и замедление темпов продвижения, страна-агрессор Россия продолжает наращивать численность своих войск ради политической выгоды. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что российские войска готовят достаточное количество личного состава для компенсации потерь и наращивают численность группировки в Украине, несмотря на то, что количество потерь на квадратный километр выросло.

В ISW напоминают, 13 мая Путин заявил, что каждый месяц в армию РФ добровольно присоединяются от 50 до 60 тысяч человек. Вероятно, он завышает эти данные для демонстрации наличия мощной военной силы на фоне переговоров с Украиной и странами Запада.

Аналитики также добавляют, что Путин не уточнил, когда именно был достигнут ежемесячный показатель в 50-60 тысяч новобранцев.

"Россия продолжает мириться с потерями личного состава, которые можно сравнить с уровнем потерь, зафиксированных во время активизации наступательных действий осенью 2024 года, несмотря на замедление темпов продвижения в первые четыре месяца 2025 года. Российское командование способно формировать достаточное количество личного состава для поддержания темпов замещения потерь и увеличения численности группировки в Украине путем быстрой переброски на передовую недостаточно подготовленных военных", - говорится в сообщении.

В ISW предполагают, что российские новобранцы проходят всего месяц подготовки перед отправкой в Украину. Такая ограниченная подготовка, вероятно, снижает их боеспособность и общие возможности российской армии для проведения сложных боевых операций.

"Сейчас российское военное командование предпочитает отправлять слабо подготовленных новобранцев в изнурительные пехотные штурмы, чтобы постепенно продвигаться вперед, несмотря на высокий уровень потерь на каждый полученный квадратный километр. Задача этой тактики - усилить давление на Украину и Запад, заставив их пойти на уступки на продолжающихся переговорах. Одновременно Россия пытается затянуть переговоры, чтобы получить дополнительные уступки со стороны США, реализуя дальнейшее продвижение на фронте", - подытожили аналитики.

Напомним, как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна согласиться на переговоры в Турции. В то же время он акцентировал на том, что российский диктатор Владимир Путин не хочет прекращать огонь с Украиной. Именно в Турции может обсуждаться прекращение огня.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Россия и Украина могут достичь прогресса на переговорах 15 мая в Стамбуле. Однако для этого есть условие. В частности, Киев должен "отказаться от любых ультиматумов".

Кроме того, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия потребует усиления санкций против РФ, если на этой неделе не будет прогресса в урегулировании войны в Украине.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.