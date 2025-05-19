Когда Путин прекратит массовые обстрелы Украины: названа дата окончания войны

В этом материале вы узнаете:
- Год и дата окончания войны в Украине
- Гороскоп по городам на июнь - август
- Когда будет новый массированный ракетный удар РФ по Украине
Мир в Украине может наступить не так скоро, но массовые обстрелы могут прекратиться. Как говорит в прогнозе на лето 2025 астролог Ангелина Вакулина, некоторые города могут оказаться под массированным ударом со стороны РФ.
"Оккупанты начнут бить по "электроэнергии и воде". Хотят лишить нас света и воды", - прогнозирует астролог, передает Главред.
"20, 21, 22 июня очень опасные три дня для Украины. Могут быть массовые ракетные удары по всей стране", - предупредила астролог.
Кто такая Ангелина Вакулина
Ангелина Вакулина - астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.
Гороскоп на июнь - август для Городов Украины
Винница
Июнь:
- Обстрелы старых районов
- Системы водоснабжения
- ЖД вокзалы и промзоны
"Реагируйте на тревоги", - говорит астролог.
Июль:
- Под угрозой транспорт, инфраструктура / заводы/ ЖД
- Может быть сбой связи и интернета
Август:
- Жилая зона
- Энергообъекты (риск аварий)
- Подстанции
Кривой Рог
Июнь:
- Шахта / карьер под угрозой
- ЖД
- Заводы
- Депо трамвайные
- Автостанции
- Мосты
"20-22 июня повышенная опасность для города", - говорит астролог.
Июль
- ТЭЦ
- Насос. станции
- 20.07 - может быть большое отключение света
- Аварии на шахтах (обрушение)
- Атака "Шахедов"
Август
- Под угрозой рынки и ТЦ
- Админ здания и памятники
Львов
Июнь:
- 10–15 июня можно ожидать угрозы для промзон и заводов
- 21 июня под угрозой мед. учреждения
Июль:
- Будут разговоры о возобновлении работы аэропорта
- Угроза ракетной атаки в июле с 5 по 20 июля
- Угроза для ЖД вокзала
Август:
- Под угрозой жилые дома
- С 20 августа по 25 августа исторический центр города
- ТЭЦ
- Памятники
Николаев
Июнь:
- В опасности порт, склады, заводы
- Максимальная угроза 21.06
Июль:
- ТЭЦ и вода в угрозе для города
- Может быть провокация с больницами
Август:
- ТЦ, рынки, админ здания
- Избегать массовых мероприятий
Запорожье
Июнь:
- Опасность для энергосистем
- 21 июня - ГЭС /ЖД / Автомосты
- Массовые отключения света могут быть с 25-30 июня
Июль:
- Под угрозой больницы
- ЖК возле промзон
- Заводы/комбинаты
- 20 июля число повышенная опасность ракетного обстрела
Август:
- С 20 по 25 августа угроза для всего города массированного ракетного удара
Чернигов
Июнь:
- Под угрозой КПП, мосты, склады
- Будет много вбросов о нарушении нашей границы
Июль:
- Под угрозой ТЭЦ, больницы
- Конец месяца может быть без света
Август:
- ТЦ, рынки, админ здания
- 20-25 августа избегать центр города
Когда будет окончание войны в Украине - дата
"Переговоры с Россией будут продолжаться, но без какого-то прорыва большого. Может быть передышка. Окончание войны может быть в марте 2026 года", - сказала астролог Вакулина.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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