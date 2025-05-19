Когда Путин прекратит массовые обстрелы Украины: названа дата окончания войны

Когда закончится война и массовый ракетный удар по Украине рассказала Ангелина Вакулина.

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Когда закончится война в Украине дата / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua, Ангелина Вакулина, 67 отдельная механизированная бригада

В этом материале вы узнаете:

Год и дата окончания войны в Украине

Гороскоп по городам на июнь - август

Когда будет новый массированный ракетный удар РФ по Украине

Мир в Украине может наступить не так скоро, но массовые обстрелы могут прекратиться. Как говорит в прогнозе на лето 2025 астролог Ангелина Вакулина, некоторые города могут оказаться под массированным ударом со стороны РФ.

"Оккупанты начнут бить по "электроэнергии и воде". Хотят лишить нас света и воды", - прогнозирует астролог, передает Главред.

видео дня

"20, 21, 22 июня очень опасные три дня для Украины. Могут быть массовые ракетные удары по всей стране", - предупредила астролог.

Кто такая Ангелина Вакулина Ангелина Вакулина - ‌астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.

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Гороскоп на июнь - август для Городов Украины

Винница

Июнь:

Обстрелы старых районов

Системы водоснабжения

ЖД вокзалы и промзоны

"Реагируйте на тревоги", - говорит астролог.

Июль:

Под угрозой транспорт, инфраструктура / заводы/ ЖД

Может быть сбой связи и интернета

Август:

Жилая зона

Энергообъекты (риск аварий)

Подстанции

Кривой Рог

Июнь:

Шахта / карьер под угрозой

ЖД

Заводы

Депо трамвайные

Автостанции

Мосты

"20-22 июня повышенная опасность для города", - говорит астролог.

Июль

ТЭЦ

Насос. станции

20.07 - может быть большое отключение света

- может быть большое отключение света Аварии на шахтах (обрушение)

Атака "Шахедов"

Август

Под угрозой рынки и ТЦ

Админ здания и памятники

Львов

Июнь:

10–15 июня можно ожидать угрозы для промзон и заводов

21 июня под угрозой мед. учреждения

Июль:

Будут разговоры о возобновлении работы аэропорта

Угроза ракетной атаки в июле с 5 по 20 июля

Угроза для ЖД вокзала

Август:

Под угрозой жилые дома

С 20 августа по 25 августа исторический центр города

ТЭЦ

Памятники

Николаев

Июнь:

В опасности порт, склады, заводы

Максимальная угроза 21.06

Июль:

ТЭЦ и вода в угрозе для города

Может быть провокация с больницами

Август:

ТЦ, рынки, админ здания

Избегать массовых мероприятий

Запорожье

Июнь:

Опасность для энергосистем

21 июня - ГЭС /ЖД / Автомосты

Массовые отключения света могут быть с 25-30 июня

Июль:

Под угрозой больницы

ЖК возле промзон

Заводы/комбинаты

20 июля число повышенная опасность ракетного обстрела

Август:

С 20 по 25 августа угроза для всего города массированного ракетного удара

Чернигов

Июнь:

Под угрозой КПП, мосты, склады

Будет много вбросов о нарушении нашей границы

Июль:

Под угрозой ТЭЦ, больницы

Конец месяца может быть без света

Август:

ТЦ, рынки, админ здания

20-25 августа избегать центр города

Когда будет окончание войны в Украине - дата

"Переговоры с Россией будут продолжаться, но без какого-то прорыва большого. Может быть передышка. Окончание войны может быть в марте 2026 года", - сказала астролог Вакулина.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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