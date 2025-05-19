Почему кот отказывается от еды и корма: все сложнее, чем кажется

Домашние кошки могут капризничать и отказываться от еды из-за сохранившихся диких пищевых привычек предков.

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Причины кошачьего отказа от еды / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ключевые ответы экспертов:

Почему котики такие разборчивые в еде

Откуда у кота аппетит или его отсутствие

Не один владелец кота хотя бы раз сталкивался с типичной неприятной ситуацией. Вы искренне пытаетесь порадовать усатика вкусненьким, а любимец, вместо того, чтобы полакомиться и поблагодарить хозяина, фыркает, пренебрежительно нюхает и гордо уходит, даже не прикоснувшись. Что за поведение и как с этим справиться - объясняет эксперт по поведению животных Адриенн Фарричелли в материале издания PetHelpFul, пишет Главред.

Почему коты иногда отказываются есть?

Причина кроется в генах: домашние коты сохранили многие привычки своих диких предков. В природе коты охотятся на мелкую добычу и едят не по расписанию, а когда представляется возможность - частыми, но малыми порциями, и каждый раз - другую пищу.

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Эта наследственная стратегия объясняет, почему даже дома животные не всегда хотят есть одно и то же или в определенное время. Если же кот имеет постоянный доступ к еде, он может либо набрать лишний вес, либо - наоборот - стать разборчивым и потерять интерес к однообразному корму.

​ Сколько раз надо кормить кота / Инфографика: Главред

Что делать, если кот отказывается от еды?

Прежде всего - обратите внимание на мясо. Для котов белковая пища значительно важнее, чем для собак. Это связано с тем, как эти животные эволюционировали после одомашнивания. Попробуйте разнообразить рацион и предлагать коту разные виды мяса.

Еще одна причина - страх перед незнакомой пищей. В дикой природе такой инстинкт помогал выжить: новая еда могла быть ядовитой. Поэтому новый корм лучше вводить постепенно, смешивая с известным продуктом.

И наконец - ассоциации. Если новый корм впервые был предложен перед поездкой к ветеринару, у кота могла закрепиться негативная память: "этот вкус = стресс". И не стоит удивляться, что во второй раз он даже не подойдет к той же еде.

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