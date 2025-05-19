Вкус зеленого жевательного мишки ошеломил людей: что мы едим на самом деле

О чем рассказывается:
- Неожиданное открытие настоящего вкуса зеленого мишки
- Новость вызвала бурную реакцию среди поклонников
Множество людей почти на 100% уверены, что зеленый мармеладный мишка Haribo имеет вкус яблока или лайма. Однако недавно стало известно, что это совсем не так - настоящий вкус зеленой конфеты удивил даже самых ярых поклонников и буквально взорвал интернет. О неожиданном открытии и настоящем вкусе зеленого мишки сообщил сайт Tyla, пишет Главред.
Что шокировало фанатов мармеладных мишек?
На платформе Reddit появился пост с полной таблицей вкусов Haribo Goldbears, который мгновенно приобрел популярность. Согласно этой информации, зеленый мишка вовсе не имеет вкуса яблока, лайма, винограда или даже лимона - на самом деле он... Клубничный!
Это открытие вызвало шквал эмоций в соцсетях. Не секрет, что обычно цвета мишек совпадают с ожидаемыми вкусами: красный - клубника, желтый - лимон, оранжевый - апельсин, фиолетовый - черная смородина.
Поэтому, когда выяснилось, что зеленый - это на самом деле клубника, многие люди почувствовали себя буквально обманутыми в течение многих лет. Для них зеленый всегда был ассоциирован с чем-то кисловатым, вот как интересно работает наш мозг!
Несколько самых эмоциональных реакций пользователей:
- "20 лет жизни, и я только что узнал, что зеленый мишка - клубничный"
- "Вызываю полицию - это же не лайм?"
- "Я чувствую себя обманутым"
- "Почему не яблоко или лимон?"
- "Как зеленый может соответствовать клубнике - это же мошенничество"
Что говорит сам производитель?
На официальном сайте Haribo подтверждается: зеленый мишка действительно имеет вкус клубники, желтый - лимона, оранжевый - апельсина, красный - малины, а полупрозрачный - ананаса.
В компании объясняют, что они сознательно сочетают цвета и вкусы таким образом, чтобы создать элемент неожиданности и приятного удивления для своих потребителей.
Кстати, что интересно, на упаковке продукции Haribo всегда указаны точные вкусы - но, как выяснилось в итоге, мало кто обращает на это внимание.
Для любителей гастрономических новостей ранее ресторатор рассказал, едят ли итальянцы пиццу с ананасами.
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Что известно о Tyla?
Tyla - один из брендов медиакомпании LADbible Group, основанной в 2012 году в Великобритании. LADbible Group позиционирует себя как лидера в сфере развлечений и новостей для социального поколения, а бренд Tyla является одним из ее подразделений, которое занимается созданием развлекательного и информативного контента для социальной аудитории, говорится на официальном сайте.
Основная цель Tyla, как и всей LADbible Group, заключается в предоставлении интересного и актуального контента, используя для этого редакционные материалы, видео, документальные фильмы и прямые трансляции.
Миссия компании заключается не только в развлечении аудитории, но и в освещении важных социальных вопросов с целью положительного влияния.
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