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Вкус зеленого жевательного мишки ошеломил людей: что мы едим на самом деле

Даяна Швец
19 мая 2025, 14:17
104
Ошибочно считать, что зеленый мармеладный мишка Haribo имеет вкус яблока или лайма.
Haribo, мармелад
Вылезла впечатляющая правда о зеленом мармеладе / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

О чем рассказывается:

  • Неожиданное открытие настоящего вкуса зеленого мишки
  • Новость вызвала бурную реакцию среди поклонников

Множество людей почти на 100% уверены, что зеленый мармеладный мишка Haribo имеет вкус яблока или лайма. Однако недавно стало известно, что это совсем не так - настоящий вкус зеленой конфеты удивил даже самых ярых поклонников и буквально взорвал интернет. О неожиданном открытии и настоящем вкусе зеленого мишки сообщил сайт Tyla, пишет Главред.

Что шокировало фанатов мармеладных мишек?

На платформе Reddit появился пост с полной таблицей вкусов Haribo Goldbears, который мгновенно приобрел популярность. Согласно этой информации, зеленый мишка вовсе не имеет вкуса яблока, лайма, винограда или даже лимона - на самом деле он... Клубничный!

видео дня

Это открытие вызвало шквал эмоций в соцсетях. Не секрет, что обычно цвета мишек совпадают с ожидаемыми вкусами: красный - клубника, желтый - лимон, оранжевый - апельсин, фиолетовый - черная смородина.

Поэтому, когда выяснилось, что зеленый - это на самом деле клубника, многие люди почувствовали себя буквально обманутыми в течение многих лет. Для них зеленый всегда был ассоциирован с чем-то кисловатым, вот как интересно работает наш мозг!

Несколько самых эмоциональных реакций пользователей:

  • "20 лет жизни, и я только что узнал, что зеленый мишка - клубничный"
  • "Вызываю полицию - это же не лайм?"
  • "Я чувствую себя обманутым"
  • "Почему не яблоко или лимон?"
  • "Как зеленый может соответствовать клубнике - это же мошенничество"

Что говорит сам производитель?

На официальном сайте Haribo подтверждается: зеленый мишка действительно имеет вкус клубники, желтый - лимона, оранжевый - апельсина, красный - малины, а полупрозрачный - ананаса.

В компании объясняют, что они сознательно сочетают цвета и вкусы таким образом, чтобы создать элемент неожиданности и приятного удивления для своих потребителей.

Кстати, что интересно, на упаковке продукции Haribo всегда указаны точные вкусы - но, как выяснилось в итоге, мало кто обращает на это внимание.

Для любителей гастрономических новостей ранее ресторатор рассказал, едят ли итальянцы пиццу с ананасами.

Больше интересных новостей:

Что известно о Tyla?

Tyla - один из брендов медиакомпании LADbible Group, основанной в 2012 году в Великобритании. LADbible Group позиционирует себя как лидера в сфере развлечений и новостей для социального поколения, а бренд Tyla является одним из ее подразделений, которое занимается созданием развлекательного и информативного контента для социальной аудитории, говорится на официальном сайте.

Основная цель Tyla, как и всей LADbible Group, заключается в предоставлении интересного и актуального контента, используя для этого редакционные материалы, видео, документальные фильмы и прямые трансляции.

Миссия компании заключается не только в развлечении аудитории, но и в освещении важных социальных вопросов с целью положительного влияния.

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