Ключевое:
- Шоколадное печенье нужно есть шоколадом вниз для лучшего раскрытия вкуса
- Перевернутое печенье позволяет шоколаду таять на языке, усиливая вкусовые ощущения
Менеджер британской компании McVitie's, Энтони Колсон, удивил публику неожиданным заявлением: люди уже более века употребляют известное шоколадное печенье не так, как следует. Об этом сообщает Главред со ссылкой на BBC.
Секрет, по словам господина Колсона, кроется в совсем маленьком трюке. Вместо того, чтобы есть печенье шоколадом вверх, его следует перевернуть глазурью вниз - и тогда вкус раскроется совсем иначе.
"Это самая невероятная в мире дискуссия о том, как есть такое печенье - шоколадом вверх или снизу", - рассуждает господин Колсон.
Он объясняет, что перевернутое печенье позволяет шоколаду таять ближе к языку, благодаря чему ощущается полнота вкуса и новые оттенки. Колсон признался, что раньше сам не знал об этом лайфхаке.
"К тому времени я всегда ел его наоборот... Вы можете делать это именно так же. Однако поверьте - когда шоколад начинает таять, и вы начинаете чувствовать совершенно другой вкус. Это имеет смысл, не так ли?", - задается вопросом менеджер.
McVitie's производит свое печенье еще с 1925 года в Манчестере. За сто лет рецептура претерпевала изменения: обновлялись типы шоколада, дизайн упаковки, но принцип вкуса и доступности оставался неизменным.
Интересно, что даже сами работники компании сначала ели печенье "по-старому" - шоколадом вверх. Но, попав на производство, переняли новую привычку.
"Я просто прихожу на работу с позитивным настроением. Ведь знаю людей и всю нашу продукцию - от упаковки до начинки", - сказал Крейг Лич, который работает в McVitie's с 21 года.
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Что известно о BBC?
Британская телерадиомобильная корпорация (англ. British Broadcasting Corporation, аббревиатура BBC) - британская компания общественного телерадиовещания.
По количеству слушателей крупнейшая телерадиовещательная компания в мире. В штате корпорации работает более 22 000 человек во всем мире (в том числе и в Украине), более 16 000 из которых работают в государственном секторе, пишет Википедия.
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