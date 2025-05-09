Шоколадом вверх или вниз: оказалось, что люди всю жизнь ели печенье неправильно

Менеджер известной компании раньше ел печенье неправильно и узнал об истинном способе недавно.

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Как на самом деле надо есть шоколадное печенье / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ключевое:

Шоколадное печенье нужно есть шоколадом вниз для лучшего раскрытия вкуса

Перевернутое печенье позволяет шоколаду таять на языке, усиливая вкусовые ощущения

Менеджер британской компании McVitie's, Энтони Колсон, удивил публику неожиданным заявлением: люди уже более века употребляют известное шоколадное печенье не так, как следует. Об этом сообщает Главред со ссылкой на BBC.

Секрет, по словам господина Колсона, кроется в совсем маленьком трюке. Вместо того, чтобы есть печенье шоколадом вверх, его следует перевернуть глазурью вниз - и тогда вкус раскроется совсем иначе.

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"Это самая невероятная в мире дискуссия о том, как есть такое печенье - шоколадом вверх или снизу", - рассуждает господин Колсон.

Он объясняет, что перевернутое печенье позволяет шоколаду таять ближе к языку, благодаря чему ощущается полнота вкуса и новые оттенки. Колсон признался, что раньше сам не знал об этом лайфхаке.

"К тому времени я всегда ел его наоборот... Вы можете делать это именно так же. Однако поверьте - когда шоколад начинает таять, и вы начинаете чувствовать совершенно другой вкус. Это имеет смысл, не так ли?", - задается вопросом менеджер.

McVitie's производит свое печенье еще с 1925 года в Манчестере. За сто лет рецептура претерпевала изменения: обновлялись типы шоколада, дизайн упаковки, но принцип вкуса и доступности оставался неизменным.

Интересно, что даже сами работники компании сначала ели печенье "по-старому" - шоколадом вверх. Но, попав на производство, переняли новую привычку.

"Я просто прихожу на работу с позитивным настроением. Ведь знаю людей и всю нашу продукцию - от упаковки до начинки", - сказал Крейг Лич, который работает в McVitie's с 21 года.

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