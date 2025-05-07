Как остановить прорастание картофеля: эксперт раскрыли секрет долгого хранения

Простое решение поможет сэкономить деньги и избежать пищевых отходов.

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Как продлить срок годности картофеля/ Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы найдете ответы на такие вопросы:

Где хранить картофель, чтобы он не прорастал

Какие упаковки подходят для хранения картофеля

Почему надо избегать хранения с другими овощами

Картофель, безусловно, является одним из самых популярных продуктов в хозяйстве, но у него есть один минус - склонность к прорастанию, что часто приводит к порче и потерям. Существует довольно очевидный, но эффективный вариант, который позволяет хранить его свежим значительно дольше, пишет Главред со ссылкой на express.co.uk.

Где лучше всего хранить картофель?

Мало кто догадывается, но садовый сарай может стать отличным местом для хранения картофеля - это помещение создает почти идеальные условия для того, чтобы замедлить процесс прорастания.

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Сарай обычно прохладный, темный и хорошо проветриваемый - именно то, что нужно для длительного хранения клубней. Чтобы избежать распространения порчи, регулярно просматривайте запасы и сразу удаляйте подгнившие или проросшие клубни.

Интересные факты о картофеле / инфографика: Главред

Какая оптимальная температура для хранения картофеля?

Лучшая температура для хранения - ниже 10 градусов по Цельсию. Кроме того, важно избегать избыточной влаги. Для этого картофель рекомендуется держать не в полиэтиленовых пакетах, а в дышащих материалах - бумажных мешках или сетках. Это уменьшает вероятность гниения и прорастания.

С какими овощами нельзя хранить картофель?

Не стоит также хранить картофель рядом с луком или другими овощами, выделяющими этилен - это естественное вещество, которое ускоряет созревание и прорастание.

Таким образом, если придерживаться простых правил и выбрать правильное место - в частности садовый сарай - картофель может оставаться свежим месяцами.

А вот в РФ начался картофельный кризис. По состоянию на конец апреля 2025 года розничная цена на картофель выросла почти в полтора раза с начала года и более чем в 2,7 раза в годовом измерении.

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