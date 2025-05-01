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Ушла из жизни самая старая женщина планеты: каким был ее секрет долголетия

Даяна Швец
1 мая 2025, 17:34
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Ина Канабарро Лукас стала самым старым человеком в мире в январе этого года после смерти японки Томико Итооки.
Инна Канабарро Лукас
Ина Канабарро Лукас - монахиня, которая прожила три века / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скрин с видео - https://www.youtube.com/@Radio-Ozodi

О чем речь:

  • В возрасте 116 лет и 326 дней умерла самая старая жительница Земли - Ина Канабарро Лукас
  • На свое 110-летие Ина получила благословение от Папы Римского Франциска

В возрасте 116 лет и 326 дней ушла из жизни старейшая жительница Земли - бразильская монахиня Ина Канабарро Лукас. О ее смерти сообщила религиозная организация "Терезианские сестры Бразилии" в Instagram, в которой она служила большую часть своей жизни.

"Сегодня сестра Ина Канабарро Лукас празднует воскресение, мы благодарим ее за жертву и самоотверженность, мы просим Господа, Отца добра, принять ее и принять в свою бесконечную любовь!" - говорится в официальном обращении сообщества.

видео дня

Ина стала самым старым человеком в мире в январе этого года, когда умерла ее ровесница из Японии - Томико Итоока, которой также было 116 лет.

Монахиня рассказывала, что сохранить хорошее самочувствие, бодрость и крепкое здоровье ей помогли молитвы.

"Мой секрет, мой большой секрет - это молитва. Я ежедневно молюсь на четках за всех людей во всем мире", - призналась Канабарро.

После смерти Ины титул старейшего человека на планете перешел к Этель Кейтерем из Великобритании. Она живет в Суррее, а в августе 2024 года ей исполнилось 115 лет, сообщает американская Группа геронтологических исследований.

Согласно официальным документам, Ина родилась 8 июня 1908 года в городке Сан-Франциско-ди-Ассис в штате Риу-Гранди-ду-Сул. В то же время в разных источниках она называла другую дату - 27 мая того же года, о чем пишет noticias.uol.

Правнучка бразильского генерала Дэвида Канабарро, Ина посвятила себя духовному служению уже с 16 лет, а в 19 присоединилась к Обществу Святой Терезы Иисусовой. Кроме религиозной миссии, она также преподавала в школе - учила детей математике, португальскому языку и рисованию.

На ее 110-летие она получила благословение лично от Папы Римского Франциска, который, как известно, умер 21 апреля этого года.

Кстати, недавно ученые нашли жуткое пророчество о конце света после смерти Папы.

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Кто такой Папа Франциск?

Франциск - 266-й Папа Римский с 13 марта 2013 года. Ординарий украинских греко-католиков в Аргентине с 1998 года. Первый понтифик-иезуит.
6 апреля 2022 года Папа Франциск осудил резню в Буче и поднял украинский флаг.
15 апреля 2022 года во время традиционного Крестного хода в Риме в Страстную пятницу Франциск призвал украинцев и россиян к примирению.
18 ноября 2022 года Папа Франциск в очередной раз назвал российское вторжение в Украину "конфликтом в Украине", заявив, что Ватикан готов выступить посредником, чтобы остановить конфликт в Украине.

25 августа 2023 года Папа Римский заявил перед участниками Х Всероссийского дня католической молодежи в Санкт-Петербурге: "Никогда не забывайте о наследии. Вы - потомки великой России".
9 марта 2024 года стало известно, что в феврале в интервью швейцарской компании RSI Франциск заявил, что Украина должна иметь отвагу поднять белый флаг и начать переговоры с Россией, пишет Википедия.

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