Ушла из жизни самая старая женщина планеты: каким был ее секрет долголетия

Ина Канабарро Лукас стала самым старым человеком в мире в январе этого года после смерти японки Томико Итооки.

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Ина Канабарро Лукас - монахиня, которая прожила три века / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скрин с видео - https://www.youtube.com/@Radio-Ozodi

О чем речь:

В возрасте 116 лет и 326 дней умерла самая старая жительница Земли - Ина Канабарро Лукас

На свое 110-летие Ина получила благословение от Папы Римского Франциска

В возрасте 116 лет и 326 дней ушла из жизни старейшая жительница Земли - бразильская монахиня Ина Канабарро Лукас. О ее смерти сообщила религиозная организация "Терезианские сестры Бразилии" в Instagram, в которой она служила большую часть своей жизни.

"Сегодня сестра Ина Канабарро Лукас празднует воскресение, мы благодарим ее за жертву и самоотверженность, мы просим Господа, Отца добра, принять ее и принять в свою бесконечную любовь!" - говорится в официальном обращении сообщества. видео дня

Ина стала самым старым человеком в мире в январе этого года, когда умерла ее ровесница из Японии - Томико Итоока, которой также было 116 лет.

Монахиня рассказывала, что сохранить хорошее самочувствие, бодрость и крепкое здоровье ей помогли молитвы.

"Мой секрет, мой большой секрет - это молитва. Я ежедневно молюсь на четках за всех людей во всем мире", - призналась Канабарро.

После смерти Ины титул старейшего человека на планете перешел к Этель Кейтерем из Великобритании. Она живет в Суррее, а в августе 2024 года ей исполнилось 115 лет, сообщает американская Группа геронтологических исследований.

Согласно официальным документам, Ина родилась 8 июня 1908 года в городке Сан-Франциско-ди-Ассис в штате Риу-Гранди-ду-Сул. В то же время в разных источниках она называла другую дату - 27 мая того же года, о чем пишет noticias.uol.

Правнучка бразильского генерала Дэвида Канабарро, Ина посвятила себя духовному служению уже с 16 лет, а в 19 присоединилась к Обществу Святой Терезы Иисусовой. Кроме религиозной миссии, она также преподавала в школе - учила детей математике, португальскому языку и рисованию.

На ее 110-летие она получила благословение лично от Папы Римского Франциска, который, как известно, умер 21 апреля этого года.

Кстати, недавно ученые нашли жуткое пророчество о конце света после смерти Папы.

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