Ваши аксессуары "выдают" вас полностью: эксперты составили психологический портрет

Вкратце:
- Каждый аксессуар несет определенное значение, выходящее за пределы стиля
- Отсутствие украшений может отражать простоту, минимализм или практичность
Украшения, которые мы выбираем, могут многое рассказать о нашей личности, внутреннем мире и даже о том, как мы воспринимаем окружающую среду. Издание yourtango.com поделилось психологическими наблюдениями, которые демонстрируют, как именно аксессуары могут "молча" сообщать о наших чертах характера и жизненных ценностях, пишет Главред.
"Каждое украшение - это крохотное отражение вашего внутреннего "я" и того, кем вы станете. То ли старинная семейная реликвия, то ли изысканные кристаллы, то ли бусы в форме ключа, ваши украшения имеют смысл. И эти смыслы шепчут миру, даже если вы никогда не говорите ни слова", - говорится в публикации.видео дня
Вот 12 скрытых сигналов, которые могут считывать другие, глядя на ваши украшения:
- Винтажные или семейные вещи - признак того, что вам присуща сентиментальность и любовь к традициям.
- Многослойные аксессуары говорят о творческой натуре и свободном духе.
- Натуральные камни и кристаллы - символ мечтательности и романтичности.
- Жемчуг намекает на элегантность и приверженность к классике.
- Аксессуары с символами, такие как ключи - это о загадочности и внутренней глубине.
- Религиозные или духовные украшения - свидетельство веры, внутреннего равновесия и сосредоточенности.
- Наличие комплектов указывает на любовь к порядку и гармонии во всем.
- Украшения с камнями по месяцу рождения или "энергетические" талисманы - это о связи с внутренним миром и вере в метафизику.
- Индивидуальные или с именем - подчеркивание идентичности и гордость за свое происхождение.
- Отказ от украшений вообще может означать простоту, стремление к минимализму или практичность.
Также ранее рассказывалось, что ваше рукопожатие расскажет о характере.
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