Как размножить орхидею в домашних условиях: три способа, которые работают

Из-за сложности ухода за этими капризными красавицами многие обращаются за советом к специалистам. Эксперты рассказали, как размножить орхидею собственноручно.

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Садоводы назвали лучшие условия для размножения орхидей/ Колаж: Главред, фото: pixabay.com

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Как поделить орхидею, чтобы она прижилась

Чем подкормить орхидею после пересадки

Орхидеи известны своим изяществом и длительным периодом цветения, поэтому неудивительно, что многие цветоводы стремятся размножать эти растения самостоятельно, чтобы украсить дом как можно большим количеством экземпляров. Издание marthastewart.com собрало рекомендации опытных садоводов относительно самых эффективных способов размножения орхидей, сообщает Главред.

Специалисты выделили три метода, которые считают самыми результативными.

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1. Разделение взрослого растения

Этот способ базируется на разделении орхидеи на несколько частей, каждая из которых имеет свои корни и точки роста.

Тэмми Санс, руководитель питомника, советует брать исключительно зрелые экземпляры с уже сформированными побегами. Для процедуры нужны чистые инструменты - ножницы, нож или секатор. Сначала необходимо очистить корневую систему от остатков субстрата и найти участки с собственными корнями.

"Используя стерильные инструменты, осторожно отделите каждую ветку, убедившись, что она имеет достаточное количество корней. Тогда отдельно пересадите каждую ветку в свежий грунт для орхидей, такой как сфагнум или кора", - пояснила Санс.

По ее словам, после пересадки растениям нужно мягкое увлажнение, много света без прямых солнечных лучей и тепло - именно такие условия способствуют быстрому восстановлению.

2. Черенкование

Некоторые разновидности, такие как Dendrobium, хорошо поддаются размножению черенками. По совету садовода Мэтта Рамоса, для этого нужно найти здоровый узел на стебле - это участок, где могут образовываться новые отростки или корни. Стебель срезают чуть ниже узла чистым секатором и высаживают в субстрат для орхидей.

"Держите черенок в теплом влажном месте с непрямым светом. Может потребоваться несколько недель, пока начнут формироваться корни, поэтому терпение - это главное. Как только черенок пустит корни, вы можете относиться к нему как к взрослой орхидее", - подчеркнул эксперт.

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3. Выращивание из семян

Этот вариант требует больше усилий и опыта. Как объясняет Санс, семена орхидей не содержат питательных веществ, поэтому их нужно простерилизовать в слабом растворе отбеливателя и хорошо промыть.

Далее понадобится стерильный контейнер и специальный питательный субстрат, например, на основе агара. Семена равномерно распределяют по поверхности (но не прикрывают), потому что им нужен свет для прорастания. Оптимальная температура - 22-24°C во влажной среде.

3 способа размножения орхидей дома / Главред - инфографика

"Понадобится несколько месяцев, пока семена прорастут и начнет формироваться растение", - отметила Санс.

Когда появляются первые корешки и листья, сеянцы пересаживают в маленькие горшки с соответствующим дренированным субстратом.

Также ранее рассказывалось о простом трюке из кухни, который творит чудеса - орхидеи зацветут за неделю без химии.

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