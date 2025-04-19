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Простой трюк из кухни творит чудеса: орхидеи зацветут за неделю без химии

Даяна Швец
19 апреля 2025, 12:42
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Запах отпугивает вредителей, а фосфор и калий подпитывают почву и стимулируют цветение.
Простой трюк из кухни творит чудеса: орхидеи зацветут за неделю без химии
Как заставить орхидею расцвести быстро / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Коротко:

  • Блогерша поделилась методом приготовления чесночного настоя для орхидей
  • Для приготовления средства нужны пластиковый пакет, зубчик чеснока и пол-литра воды
  • Чеснок раздавить, залить водой, настоять 1-3 дня, а перед использованием процедить

Одна женщина рассказала о неожиданном, но действенном способе, как заставить орхидеи зацвести буквально за несколько дней. Для этого не нужны дорогие удобрения - достаточно обычного чеснока и воды, отмечает Главред со ссылкой на издание Mirror.

По мнению экспертов, чеснок может положительно влиять не только на комнатные растения, но и на садовые культуры. Его характерный запах помогает бороться с вредителями, а содержащиеся в нем вещества - особенно фосфор и калий - подпитывают почву и стимулируют активный рост и цветение.

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Обычно некоторые хозяйки добавляют в землю шелуху чеснока. Но блогер TikTok @judybaogarden поделилась более эффективной методикой - и она особенно полезна для орхидей. По ее словам, эта простая манипуляция способна "заставить орхидею зацвести уже через неделю".

Для приготовления средства нужно взять:

  • пластиковый пакет
  • зубчик чеснока
  • пол-литровую бутылку воды

Как приготовить чудо-средство:

  1. Раздавите чеснок в пакете.
  2. Добавьте его в воду.
  3. Встряхните смесь.
  4. Оставьте настояться хотя бы на сутки (2-3 дня в прохладном затемненном месте).

Перед использованием жидкость нужно процедить - это позволит сохранить ее свежесть дольше. Такой настой можно хранить в холодильнике несколько месяцев.

А если у вашей орхидеи гнилые корни, вот, что нужно сделать, чтобы спасти вазон.

Больше интересных новостей:

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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