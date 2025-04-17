Как радиация изменила птиц в Чернобыле: ученые обнаружили генетические изменения

Новые данные важны для понимания влияния радиации на молодых птиц.

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Исследование о чернобыльских птицах поразило ученых / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

О чем речь:

Радиация в Чернобыльской зоне влияет на кишечную микрофлору птенцов

Исследование выявило изменения в микробиоме птиц из-за радиации

Исследование показало уменьшение мозга у птиц Чернобыля из-за радиации

Жизнь диких птиц в Чернобыльской зоне отчуждения остается сложной и сегодня. Новое исследование, результаты которого обнародованы изданием IFLScience, выявило связь между воздействием радиации и состоянием кишечной микрофлоры у птенцов, пишет Главред.

"Последствия радиологического загрязнения для дикой природы до сих пор широко не изучены, особенно риски, возникающие перед дикими животными в раннем возрасте. Радиологическое загрязнение создает дополнительный стресс, с которым организмы должны справиться, что приводит к множеству последствий, которые еще не до конца понятны. Изучение его последствий имеет решающее значение, если человечество стремится к еще более ядерному будущему", - отметил аспирант Университета Ювяскюля Самели Пирто. видео дня

Именно Пирто и его научная команда провели новое исследование, изучив два распространенных вида певчих птиц - большую синицу и мухоловку-пеструшку. Их гнезда разместили в двух регионах с разным уровнем радиации: один - с высоким, другой - с низким.

"В двух разных регионах, в одном из которых радиологическое загрязнение было высоким, а в другом - относительно низким, было размещено несколько скворечников, и птичьи жители были сравнены с помощью ряда тестов", - отмечает IFLScience.

Что известно о Чернобыльской АЭС / Главред - инфографика

Результаты оказались неоднозначными. Несмотря на то, что на сильно загрязненных участках птицы гнездились реже, существенных нарушений в размножении или здоровье птенцов обнаружено не было. Интересно, что птицы в радиационных зонах потребляли более разнообразный корм, в частности больше видов насекомых.

Наиболее показательными стали данные образцов птичьего помета - анализ микробиома кишечника открыл новую перспективу относительно влияния окружающей среды на здоровье.

"Эти результаты создают интересную основу для понимания экологии птиц на радиоактивно загрязненных территориях. Они дают нам ценную новую информацию о влиянии радиации на молодых птиц - область исследований, которая до сих пор оставалась неясной", - подытожил Пирто.

В то же время материал напоминает о ранее установленных фактах: в 2011 году при изучении 550 птиц 48 видов, которые жили вблизи Чернобыля, ученые обнаружили, что их мозг и голова были меньше нормы, что, возможно, сказалось на умственных способностях.

"Анализ 550 птиц, принадлежащих к 48 видам, которые живут вблизи Чернобыля, проведенный в 2011 году, показал, что их головы и мозг уменьшились в результате низкого уровня радиации, что препятствует их развитию. Ученые даже предполагали, что это повлияло на их когнитивные способности", - говорится в материале.

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