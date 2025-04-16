Знают лишь единицы: эксперты дали точный ответ, как часто надо стирать пижаму

Если долго не стирать пижаму, это может привести к раздражению кожи, сыпи, обострению аллергий, а иногда и к инфекциям.

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Как часто стирать пижаму / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вам станет известно:

Как понять, что пижама уже не свежая

Когда пижаму стирать обязательно

Хоть мы и не носим пижаму на улицу, во время сна наше тело активно работает: выделяется пот, кожное сало, отшелушиваются клетки, остаются остатки косметики. Все это впитывается в ткань и создает питательную среду для бактерий, клещей и неприятного запаха, пишет Главред со ссылкой на издание Real Simple.

Чтобы понять, как часто нужно стирать пижаму, ответьте на несколько вопросов:

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Вы принимаете душ перед сном? Да - пижаму можно носить 2-3 ночи. Нет - лучше стирать после каждого использования. Вы пользуетесь кремами или лосьоном? Да - ткань быстрее загрязняется. Вы носите пижаму без нижнего белья? Да - стоит относиться к ней как к белью и стирать ежедневно. Вы часто потеете ночью? Да - обязательна частая стирка. Из чего изготовлена пижама? Натуральные ткани лучше дышат, дольше сохраняют свежесть. Синтетика - требует более частой стирки.

Как продлить свежесть пижамы:

Принимайте душ вечером, не утром.

Избегайте ночных кремов и масел.

Храните пижаму отдельно от домашней одежды.

Чередуйте не менее 2-3 комплектов.

Эксперты отмечают, что пижама - это ночная версия вашей второй кожи. Она требует такого же ухода, как нижнее белье или постель. Не забывайте стирать ее регулярно, чтобы обеспечить себе чистоту, комфорт и здоровый сон.

К слову, также сообщалось, как быстро избавиться от плесени в стиральной машинке.

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Что известно о Real Simple? Real Simple - американский ежемесячный журнал, который издает Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Википедия.

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