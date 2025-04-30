Почему печет в лампе для гель-лака: эксперт раскрыла опасность для ногтей

Чтобы не было неприятных ощущений, надо знать, как сушить гель-лак правильно.

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Как не обжечь ногти в лампе для сушки лака / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Что объясняют эксперты:

Жжение во время сушки гель-лака вызывает реакция полимеризации под воздействием лампы, особенно при использовании плотных материалов

Повторяющиеся сильные скачки тепла могут привести к дискомфорту, чувствительности и в редких случаях повреждению ногтей

Многие люди чувствуют резкое тепло или даже боль, когда сушат гель-лак в лампе - это может быть не просто случайным неприятным моментом, а сигналом о важных химических процессах, влияющих на состояние ногтей. На это обратил внимание сообщает Главред со ссылкой на британский сайт The Mirror.

Почему во время сушки гель-лак начинает печь?

Специалист по маникюру Ирам Шелтон объяснила, что появление жгучего ощущения чаще всего возникает при использовании более плотных гелевых материалов. Когда гель попадает под действие ультрафиолета или LED-лампы, запускается полимеризация - именно она и вызывает образование тепла.

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"Не паникуйте, потому что это не означает, что ваши ногти автоматически повреждены. Однако повторяющиеся экстремальные скачки тепла могут вызвать дискомфорт, чувствительность, а в редких случаях - повреждение ногтя, если он был чрезмерно подпилен или уже ослаблен. Это определенно то, на что стоит обратить внимание с вашим мастером, если это случается часто", - отметила эксперт.

Причинами такого эффекта могут быть слишком толстый слой геля, чрезмерная скорость полимеризации, неправильное нанесение материалов или же неподходящая продолжительность сушки.

Как уменьшить риск жжения при сушке гель-лака?

Чтобы избежать неприятных ощущений, стоит придерживаться нескольких простых рекомендаций:

Наносить гель тонкими слоями. Чрезмерная толщина слоя усиливает тепловую реакцию. Чем тоньше нанесение - тем меньше риска.

Чрезмерная толщина слоя усиливает тепловую реакцию. Чем тоньше нанесение - тем меньше риска. Пользоваться режимом " низкой температуры " в лампе. Многие современные модели ламп имеют специальный режим, который медленно наращивает мощность, уменьшая резкий нагрев.

" Многие современные модели ламп имеют специальный режим, который медленно наращивает мощность, уменьшая резкий нагрев. Сушить постепенно, сначала можно ввести пальцы в лампу не до конца или на несколько секунд - чтобы реакция началась мягко. Затем завершить сушку полностью.

сначала можно ввести пальцы в лампу не до конца или на несколько секунд - чтобы реакция началась мягко. Затем завершить сушку полностью. Выбирать качественные материалы. Бюджетная продукция может содержать агрессивные компоненты, которые только усиливают термический эффект. Лучше пользоваться средствами проверенных брендов.

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