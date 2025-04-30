Почему печет в лампе для гель-лака: эксперт раскрыла опасность для ногтей

Что объясняют эксперты:
- Жжение во время сушки гель-лака вызывает реакция полимеризации под воздействием лампы, особенно при использовании плотных материалов
- Повторяющиеся сильные скачки тепла могут привести к дискомфорту, чувствительности и в редких случаях повреждению ногтей
Многие люди чувствуют резкое тепло или даже боль, когда сушат гель-лак в лампе - это может быть не просто случайным неприятным моментом, а сигналом о важных химических процессах, влияющих на состояние ногтей. На это обратил внимание сообщает Главред со ссылкой на британский сайт The Mirror.
Почему во время сушки гель-лак начинает печь?
Специалист по маникюру Ирам Шелтон объяснила, что появление жгучего ощущения чаще всего возникает при использовании более плотных гелевых материалов. Когда гель попадает под действие ультрафиолета или LED-лампы, запускается полимеризация - именно она и вызывает образование тепла.
"Не паникуйте, потому что это не означает, что ваши ногти автоматически повреждены. Однако повторяющиеся экстремальные скачки тепла могут вызвать дискомфорт, чувствительность, а в редких случаях - повреждение ногтя, если он был чрезмерно подпилен или уже ослаблен. Это определенно то, на что стоит обратить внимание с вашим мастером, если это случается часто", - отметила эксперт.
Причинами такого эффекта могут быть слишком толстый слой геля, чрезмерная скорость полимеризации, неправильное нанесение материалов или же неподходящая продолжительность сушки.
Как уменьшить риск жжения при сушке гель-лака?
Чтобы избежать неприятных ощущений, стоит придерживаться нескольких простых рекомендаций:
- Наносить гель тонкими слоями. Чрезмерная толщина слоя усиливает тепловую реакцию. Чем тоньше нанесение - тем меньше риска.
- Пользоваться режимом "низкой температуры " в лампе. Многие современные модели ламп имеют специальный режим, который медленно наращивает мощность, уменьшая резкий нагрев.
- Сушить постепенно, сначала можно ввести пальцы в лампу не до конца или на несколько секунд - чтобы реакция началась мягко. Затем завершить сушку полностью.
- Выбирать качественные материалы. Бюджетная продукция может содержать агрессивные компоненты, которые только усиливают термический эффект. Лучше пользоваться средствами проверенных брендов.
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The Daily Mirror
The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.
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