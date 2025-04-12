Тренды макияжа 2025 - как выглядеть модно и естественно одновременно

О чем вы узнаете:
- Какой макияж будет в моде в 2025 году
- Какие губы будут модны в 2025 году
- Какие брови будут в тренде
Каждый год мода на макияж меняется и отражает настроения общества и культурные веяния. В 2025 году обещают неожиданные сочетания текстур, смелые идеи и акцент на индивидуальность. Начиная с натурального сияния кожи и заканчивая футуристическими цветами - макияж становится не просто дополнением образа, а определенным способом самовыражения. Главред собрал главные тренды макияжа 2025 года, которые будут популярными в новом году.
Какой макияж в моде 2025 года
Синие тени
Современные тренды макияжа будут переполнены различными оттенками синего цвета: от матовых перламутровых теней до насыщенного синего, нарисованного на бровях, и туманного темно-синего на веках. Такой макияж подходит смелым людям. Он навеян вайбом мятежных 70-х и при правильном образе сделает вас главной героиней любого события.
Металлик
Мягкие металлические штрихи на глазах, губах и щеках смогут добавить классическим образам современности. В моду возвращаются металлические помады, блестки для век и блестящие тени. Холодные тона в макияже создают футуристическую атмосферу, но при этом универсальны - как для мягких дневных образов, так и для смелых вечерних.
Без туши
"Голое" лицо доминирует на подиумах и за их пределами в виде тренда "чистой девушки", а также как продолжение тенденции макияжа без макияжа. Такие образы - это о сдержанности. Консилер, ухоженные брови и бальзам для губ - все.
Если вы не готовы полностью отказаться от туши, попробуйте коричневую - она мягче и лучше смотрится на светлых ресницах.
Натуральные брови
Последние два-три года тренды на вид бровей претерпевают значительные изменения. "Заполненные" цветом, ламинированные, брови-"ниточки", нарисованные карандашом - все это когда-то было модным. Но сейчас возвращаются максимально натуральные брови.
Кроме того, как отмечает на своем YouTube-канале блогер Ирен, в тренде 2025 года - натуральность в прямом смысле слова. Женщины избавляются от наращенных волос и ресниц, выводят филлеры с губ и лица. Все больше появляется противников "искусственной" красоты, поэтому натуральность будет с нами в 2025 году.
Как отмечает блогер, в тренде будут нечеткие (заблюренные) губы - те, что имеют размытый контур. Вместо точного нанесения помады нужно растушевывать края или достичь эффекта только что размазанного поцелуя. Это не требует особых усилий и придает соблазнительный парижский вайб. Такого эффекта можно достичь пальцем, кисточкой или просто выбрать помаду или бальзам с размытым финишем. Самый популярный оттенок - консилерный, фактически в тон кожи.
Тренд "sunburnt blush" не оставляет позиций и в 2025 году, завоевывая сердца модниц. Румяна теплых оттенков - персиковые, терракотовые, розово-коралловые. Их наносят не только на щеки, но и на переносицу, создавая эффект легкого загара. Чем естественнее растушеванные границы - тем лучше.
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О канале "Невыдуманная Ирен"
YouTube-канал "Невигадана Ірен" - это украиноязычный бьюти-блог, который ведет Ирен, блогер, специализирующаяся на обзорах косметики, трендах макияжа и личных впечатлениях от новинок бьюти-индустрии. Канал создан в 2023 году. Сейчас подписчиками являются более тысячи пользователей.
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