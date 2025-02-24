Мода 2025 года - что носить, чтобы быть в тренде в этом сезоне

Мода 2025 года диктует новые правила! Какие цвета, принты и обувь будут в тренде, и как адаптировать стиль под главные тенденции.

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Что в тренде в 2025 году / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Какой будет мода в 2025 году

Какой цвет будет в тренде

Какая обувь будет модной в 2025 году

Мода 2025 года бросает вызов традиционным канонам и мотивирует к экспериментам в стиле. В центре внимания - акценты на деталях, эклектичные сочетания и возвращение знаковых элементов прошлых лет.

Главред поможет разобраться, какие тренды будут доминировать на подиумах и уличном стиле в сезоне 2025 года.

Какой будет мода в 2025 году

На своем YouTube-канале блогер Анастасия Кривицкая рассказывает, какие цвета, принты, обувь, аксессуары и вещи будут модными в 2025 году.

Какой цвет будет в тренде в 2025 году

Розовый

Этой весной на модную арену триумфально возвращается нежно-розовый оттенок. Он символизирует женственность и весеннюю свежесть. Однако теперь розовый перестал быть исключительно весенним цветом.

Бежевый

Главным цветом 2025 года, по версии Pantone, является Mocha Mousse. Этот благородный оттенок коричневого с теплым подтоном стал настоящим must-have благодаря своей естественности, универсальности и элегантности. Он отлично смотрится как в минималистичных образах, так и в многослойных ансамблях. Его можно сочетать с пастельными оттенками для нежного эффекта или же с яркими цветами для смелого акцента.

Хотя этот оттенок является хорошей базой, блогер отмечает, что он вряд ли станет столь же популярным, как, например, шоколадный. По ее словам, недавно гардеробы многих заполонил бежевый цвет, и многие уже успели от него устать. Впрочем, если он вам нравится и вам идет, смело добавляйте его в свой гардероб.

Желтый

Еще один трендовый цвет - желтый в мягком оттенке. Его главное преимущество - способность создавать теплые и комфортные образы, а также дарить хорошее настроение. Этот цвет можно использовать как акцент или в аксессуарах.

Зеленый

Оттенки зеленого снова на пике популярности. Этот цвет ассоциируется с природой, спокойствием, а в то же время выглядит свежо, современно. Он легко комбинируется с базовыми цветами, а также с модным желтым и даже шоколадным. Зеленый выглядит современно и станет отличным выбором для тех, кто хочет освежить свой гардероб.

Коричневый

Коричневый цвет продолжает набирать популярность. Он излучает тепло, элегантность и сдержанную роскошь. Этот оттенок чрезвычайно универсален и прекрасно смотрится в базовых образах. Он станет хорошей альтернативой черному цвету для тех, кто стремится сохранить универсальность, но добавить теплоты в гардероб.

Какая обувь будет модной в 2025 году

Кроссовки в ретро-стиле

В 2025 году мода несколько отходит от базовых моделей и массивных спортивных кроссовок, зато акцент смещается на элегантные винтажные модели с тонкой подошвой и миндалевидной формой в ярких цветах. Многие мировые бренды представили модели в ретро-эстетике. Особенно актуальными будут кроссовки в коричневом и красном цветах.

Кроссовки в коллаборациях

Тенденция модных коллабораций в 2025 году только усилилась. Уже сейчас можно увидеть успешные партнерства, которые произвели фурор в мире моды. Рост количества брендов, стремящихся работать в сотрудничестве, только подчеркивает популярность этого тренда. Такие кроссовки часто выпускают лимитированными сериями, что добавляет им эксклюзивности.

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О канале Anastasiia Krivitska Канал создан в 2011 году, и на него подписано 290 тысяч пользователей. На своем канале блогер делится интересными обзорами, видео о моде, красоте и стиле.

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