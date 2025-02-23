Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мода и красота

Джинсы 2025 - модные варианты на каждый день

Марина Иваненко
23 февраля 2025, 20:22
128
Джинсы 2025, тренды джинсов - какие модели будут актуальными? Известный блогер рассказывает, какие фасоны стоит выбрать для стильного гардероба.
Модные джинсы 2025
Модные джинсы 2025 / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Какие джинсы будут модными в 2025 году
  • Как подобрать джинсы по своей фигуре

Джинсы - это незаменимая часть гардероба, которая адаптируется к любому времени и стилю. В 2025 году мода дает им новую жизнь, делая акцент на самовыражении и оригинальности. Какие джинсы будут модными в 2025 году поможет разобраться Главред.

Какие джинсы будут в моде в 2025 году

На своем YouTube-канале Anastasiia Krivitska блогер рассказывает о главных трендах весны 2025 года и рассказывает какой стиль джинсов будет модным в 2025 году.

Джинсы-буткат

Джинсы-клеш вернулись, но в более мягком, адаптированном и современном варианте. Они стали более свободными, не такими облегающими, как модели 2000-х, с легким расширением книзу, что добавляет силуэту баланса. Существуют как укороченные, так и удлиненные модели. Анастасия советует выбирать именно удлиненные варианты, поскольку их легче стилизовать.

Эта модель подчеркивает ноги, визуально удлиняет и делает фигуру стройнее. Если хотите подчеркнуть свои длинные ноги, сочетайте их с приталенными жакетами, топами, лонгсливами или рубашками. Стоит помнить, что такие джинсы могут акцентировать внимание на зоне бедер. Если же не хотите делать на этом упор, лучше дополнить образ удлиненным пиджаком, рубашкой или пальто.

Широкие джинсы

Эту модель уже нельзя назвать просто трендом - широкие джинсы стали базовым элементом гардероба. Они простые, комфортные и очень стильные. Если еще не имеете таких в своем гардеробе, весна 2025 года - прекрасная возможность их приобрести.

Эта модель подходит всем, их можно комбинировать с жакетами, трикотажными поло. Для повседневных образов идеально подойдут кроссовки, а для элегантного вида достаточно добавить обувь на каблуке. Широкие джинсы - это стильный, удобный и универсальный выбор.

Белые джинсы

Достаточно популярная модель. Цвет может быть не чисто белым, а ближе к оттенку айвори - с легким молочным подтоном. Это классика весенне-летнего сезона, добавляющая свежести любому образу.

В 2025 году на пике популярности особенно модели с прямым или широким кроем. Всегда выигрышный вариант - total look в светлых оттенках. Белые джинсы прекрасно сочетаются с бежевыми, карамельными, шоколадными и пастельными цветами. Также яркие оттенки могут хорошо подчеркнуть стильный образ.

Анастасия советует дополнить такие джинсы ремнем из коричневой замши - это сочетание будет выглядеть роскошно.

Джинсы Barrel leg

Эта модель имеет объемные штанины, которые сужаются книзу. Это еще один тренд, который добавляет интересных акцентов в базовый гардероб.

Такие джинсы хорошо смотрятся с лаконичными топами, укороченными жакетами и обувью на каблуках. Не рекомендуется сочетать их с массивной, грубой обувью, поскольку важно создать баланс между нежностью и объемным силуэтом. Идеальный выбор - ботильоны-носки, босоножки или слингбэки.

Возможно вас заинтересует:

О канале Anastasiia Krivitska

Канал создан в 2011 году, и на него подписано 290 тысяч пользователей. На своем канале блогер делится интересными обзорами, видео о моде, красоте и стиле.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Помощь Украине от Китая: Зеленский описал возможные варианты

Помощь Украине от Китая: Зеленский описал возможные варианты

20:43Украина
Конец войны, Трамп и пресс-конференция Зеленского: главные новости Украины (дайджест)

Конец войны, Трамп и пресс-конференция Зеленского: главные новости Украины (дайджест)

20:13Украина
Холода не отступают: когда в Украину вернется снег и потепление

Холода не отступают: когда в Украину вернется снег и потепление

19:34Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Цены рванут вверх уже в марте: в Украине подорожает очень популярный продукт

Цены рванут вверх уже в марте: в Украине подорожает очень популярный продукт

Штраф в 16 000 гривен: водителей Украины начали наказывать за странное нарушение

Штраф в 16 000 гривен: водителей Украины начали наказывать за странное нарушение

Путин может "закрыть СВО" в этот понедельник: что будет с боевыми действиями

Путин может "закрыть СВО" в этот понедельник: что будет с боевыми действиями

Водители могут потерять права из-за отсутствия одного предмета в авто

Водители могут потерять права из-за отсутствия одного предмета в авто

Гороскоп на неделю с 24 февраля по 2 марта: Ракам - обновление, Львам - успех

Гороскоп на неделю с 24 февраля по 2 марта: Ракам - обновление, Львам - успех

Последние новости

20:43

Помощь Украине от Китая: Зеленский описал возможные варианты

20:41

Гороскоп Таро на неделю с 24 февраля по 2 марта: Рыбам - проблемы с деньгами, Девам - проблемы

20:24

Базовый продукт рациона "упадет" в цене на 9%: эксперт порадовал прогнозом

20:22

Джинсы 2025 - модные варианты на каждый день

20:13

Конец войны, Трамп и пресс-конференция Зеленского: главные новости Украины (дайджест)

Зеленский честно рассказал об отношениях с США: главное с пресс-конференцииЗеленский честно рассказал об отношениях с США: главное с пресс-конференции
20:02

Досрочные выборы в Германии: обнародованы первые результаты голосования

19:34

Владимир Дантес рассказал про планы на новый брак: "Война научила меня"

19:34

Холода не отступают: когда в Украину вернется снег и потепление

19:08

"Есть пилотный проект": Зеленский анонсировал переход Украины на контрактную армию

Реклама
18:36

"Украина не признает": Зеленский сделал заявление о переговорах США и РФ

18:32

"Конструктивный разговор": первые детали переговоров Ермака с командой Трампа

18:32

Расширение НАТО: Зеленский предупредил Орбана и Фицо об опасности

18:27

Мох на деревьях: как нейтрализовать - лайфхаки, которые действуют

18:09

РФ хочет прекращения огня, но все не так однозначно - внешняя разведка

18:03

Зеленский ответил на слова Трампа о завершении войны "на этой неделе"

17:38

"Я готов уйти с поста президента": Зеленский сказал, когда будут выборыФотоВидео

17:36

Зеленский ответил, остановили ли США передачу помощи УкраинеФото

17:10

Завтра может быть переломный момент: Зеленский - о важных встречахФотоВидео

17:01

"Хочу, чтобы он был на нашей стороне": Зеленский сказал, чего ждет от ТрампаФото

16:59

"Мы не можем делить все 50 на 50": Зеленский раскрыл детали соглашения с США

Реклама
16:46

"Это тяжело": Melovin сделал признание про роман с известной артисткой

16:30

Не тысячи, а миллионы: сколько ракет и боеприпасов хочет изготовить РФ в 2025 году

16:00

Можно ли на Масленицу убираться дома: что запрещено делать целую неделю

15:53

Умеров рассказал, как будет проходить реформа ВВК: "Она будет удобной"

15:42

Кремль признал впервые с 2022 года: Буданов рассказал о "страшной ошибке" РФ

15:40

Россия хочет захватить всю Украину: Сырский озвучил циничный план врага

15:39

В СБУ объявили о колоссальных ударах по России и раскрыли успехи

15:09

Кабмин продлит сроки перебронирования работников предприятий: названа дата

15:01

Ответил на хейт: Винник вышел на связь после скандала с песнями на русском языке

14:59

"Настоящий провал ФСБ": Малюк рассказал о покушении на БудановаВидео

14:52

"Не может быть компромиссов": у Зеленского сделали заявление о территориях Украины

14:27

У Украины в 2025 году есть шанс на мир: названа цель, которую поставил ЗеленскийВидео

14:02

Переговоры США и РФ 25 февраля в Эр-Рияде: в Москве сделали неожиданное заявление

13:59

"Закрыть окна и пить воду": в Киеве - значительное ухудшение качества воздуха

13:51

Что задумал Трамп по войне в Украине: бывший посол США в РФ сделал прогноз

13:44

Хитрые хозяйки всегда протирают ванную чайными пакетиками: для чего это делают

13:22

"Морозы будут еще держаться": синоптики прогнозируют холодное 24 февраля

12:54

Почти на 15% за два месяца: цена на популярный продукт в Украине резко "взлетит"

12:51

Мама троих детей Катя Осадчая призналась, будет ли четвертый

12:30

Планы Трампа по завершению войны в Украине: в Китае сделали заявление

Реклама
11:49

Китайский гороскоп на завтра 24 февраля: Кроликам - конфликт, Козлам - месть

11:48

24 февраля: начало Масленицы, день ангела и что нельзя делать

11:32

Рекорд с начала войны: Зеленский раскрыл детали массированного удара РФ по Украине

11:10

Россия "хрупкая изнутри": назван шанс на победу Украины в войнеВидео

11:03

Любовный гороскоп на неделю с 24 февраля по 2 марта

10:51

РФ замедляет наступление, но укрепляет позиции с помощью Трампа - The Telegraph

09:57

У Зеленского сделали прогноз о соглашении с США по редкоземельным металлам

09:43

Британия и Франция готовятся к размещению войск в Украине: WSJ раскрыл детали

09:35

Финансовый гороскоп на неделю с 24 февраля по 2 марта

09:14

Трамп, "минимизация убытков" и новая субъектностьмнение

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять