Джинсы 2025 - модные варианты на каждый день

Джинсы 2025, тренды джинсов - какие модели будут актуальными? Известный блогер рассказывает, какие фасоны стоит выбрать для стильного гардероба.

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Модные джинсы 2025 / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Какие джинсы будут модными в 2025 году

Как подобрать джинсы по своей фигуре

Джинсы - это незаменимая часть гардероба, которая адаптируется к любому времени и стилю. В 2025 году мода дает им новую жизнь, делая акцент на самовыражении и оригинальности. Какие джинсы будут модными в 2025 году поможет разобраться Главред.

Какие джинсы будут в моде в 2025 году

На своем YouTube-канале Anastasiia Krivitska блогер рассказывает о главных трендах весны 2025 года и рассказывает какой стиль джинсов будет модным в 2025 году.

Джинсы-буткат

Джинсы-клеш вернулись, но в более мягком, адаптированном и современном варианте. Они стали более свободными, не такими облегающими, как модели 2000-х, с легким расширением книзу, что добавляет силуэту баланса. Существуют как укороченные, так и удлиненные модели. Анастасия советует выбирать именно удлиненные варианты, поскольку их легче стилизовать.

Эта модель подчеркивает ноги, визуально удлиняет и делает фигуру стройнее. Если хотите подчеркнуть свои длинные ноги, сочетайте их с приталенными жакетами, топами, лонгсливами или рубашками. Стоит помнить, что такие джинсы могут акцентировать внимание на зоне бедер. Если же не хотите делать на этом упор, лучше дополнить образ удлиненным пиджаком, рубашкой или пальто.

Широкие джинсы

Эту модель уже нельзя назвать просто трендом - широкие джинсы стали базовым элементом гардероба. Они простые, комфортные и очень стильные. Если еще не имеете таких в своем гардеробе, весна 2025 года - прекрасная возможность их приобрести.

Эта модель подходит всем, их можно комбинировать с жакетами, трикотажными поло. Для повседневных образов идеально подойдут кроссовки, а для элегантного вида достаточно добавить обувь на каблуке. Широкие джинсы - это стильный, удобный и универсальный выбор.

Белые джинсы

Достаточно популярная модель. Цвет может быть не чисто белым, а ближе к оттенку айвори - с легким молочным подтоном. Это классика весенне-летнего сезона, добавляющая свежести любому образу.

В 2025 году на пике популярности особенно модели с прямым или широким кроем. Всегда выигрышный вариант - total look в светлых оттенках. Белые джинсы прекрасно сочетаются с бежевыми, карамельными, шоколадными и пастельными цветами. Также яркие оттенки могут хорошо подчеркнуть стильный образ.

Анастасия советует дополнить такие джинсы ремнем из коричневой замши - это сочетание будет выглядеть роскошно.

Джинсы Barrel leg

Эта модель имеет объемные штанины, которые сужаются книзу. Это еще один тренд, который добавляет интересных акцентов в базовый гардероб.

Такие джинсы хорошо смотрятся с лаконичными топами, укороченными жакетами и обувью на каблуках. Не рекомендуется сочетать их с массивной, грубой обувью, поскольку важно создать баланс между нежностью и объемным силуэтом. Идеальный выбор - ботильоны-носки, босоножки или слингбэки.

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О канале Anastasiia Krivitska Канал создан в 2011 году, и на него подписано 290 тысяч пользователей. На своем канале блогер делится интересными обзорами, видео о моде, красоте и стиле.

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