Волноваться или нет: выпадение волос - когда стоит бить тревогу

О чем вы узнаете:
- Как понять, что волос выпадает слишком много
- Нормы выпадения волос
- Причины выпадения волос
Наши волосы - это не только весомая часть внешнего вида, но и важный признак состояния нашего здоровья. Выпадение волос - это естественный процесс, который происходит у всех людей. Главред поможет понять, когда же нужно бить тревогу при выпадении волос.
На своей странице в инстаграм трихолог Юлия рассказывает о том, когда стоит начинать нервничать при выпадении волос и какое количество выпавших волос является нормой.
В среднем, это нормально, если вы теряете от 50 до 150 волос за день. Это часть естественного цикла роста волос. Старые волоски выпадают, а на их месте появляются новые. Однако, если вы заметили, что волос выпадает значительно больше, или увидели поредение в некоторых зонах - это может быть сигнал обратиться к трихологу.
На выпадение волос влияют различные факторы - стресс, гормональные изменения, питание или даже неправильный уход за волосами. Важно не просто контролировать количество волос, которые выпадают, но и следить за общим состоянием здоровья.
Стоит отметить, что указанное количество волос - от 50 до 150 - тоже достаточно условное понятие, поскольку для кого-то 100 может быть нормой, а для кого-то - уже повод обращаться к специалисту. Все зависит от того, какое количество волосяных фолликулов заложено генетически.
Когда нужно бить тревогу при выпадении волос
Существует два метода, с помощью которых можно определить, в норме ли выпадают ваши волосы.
Первый способ - это пул-тест, когда мы берем прядку волос и легонько ее тянем. Если за одно такое потягивание достается 3-5 волосинок, мы можем констатировать острое выпадение волос.
Второй метод - wash-тест - когда мы видим выпадение волос во время мытья. Если мы можем примерно увидеть 100-150 волосинок - это норма. Обязательно надо учитывать длину волос, если волосы длинные - комочек с выпавшими волосами будет больше и, соответственно, если волосы короткие - будет меньше.
Почему волосы выпадают?
- Недостаток в организме витамина D и железа; цинка, меди и селена;
- Гормональные нарушения - функция щитовидной железы, метаболические синдромы, дисфункция гипофиза;
- Стресс;
- Инфекционные и венерологические болезни;
- Наследственность;
- Острая кровопотеря, интоксикация, хронические болезни, радиация;
- Воздействие солнечных лучей;
- Неправильный уход за кожей головы и за самими волосами;
- Послеродовое выпадение волос;
- Прием лекарств;
- Возрастные изменения;
- Постковидное выпадение волос.
Понимание норм выпадения волос - важная составляющая здоровья волос и кожи головы. Важно быть внимательным к изменению количества выпадения волос и вовремя обращаться за консультацией к специалисту.
Больше модных новостей:
Ключевое правило стиля Виктории Бекхэм: как всегда выглядеть шикарно
- Создание уникального стиля - как выразить себя через моду?
- "Не просто так сменил стиль": у звезды Голоса страны обнаружили рак
О канале dr.yliia_trichology
На страницу девушки подписано почти 5.5 тысяч пользователи, с которыми девушка делится секретами ухода за волосами, предоставляет консультации и проводит диагностику волос.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред