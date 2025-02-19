Волноваться или нет: выпадение волос - когда стоит бить тревогу

Сколько волос выпадает за день. Норма, методы самостоятельной проверки, возможные причины выпадения волос и когда стоит обратиться к специалистам.

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Сколько волос выпадает за день? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Как понять, что волос выпадает слишком много

Нормы выпадения волос

Причины выпадения волос

Наши волосы - это не только весомая часть внешнего вида, но и важный признак состояния нашего здоровья. Выпадение волос - это естественный процесс, который происходит у всех людей. Главред поможет понять, когда же нужно бить тревогу при выпадении волос.

На своей странице в инстаграм трихолог Юлия рассказывает о том, когда стоит начинать нервничать при выпадении волос и какое количество выпавших волос является нормой.

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В среднем, это нормально, если вы теряете от 50 до 150 волос за день. Это часть естественного цикла роста волос. Старые волоски выпадают, а на их месте появляются новые. Однако, если вы заметили, что волос выпадает значительно больше, или увидели поредение в некоторых зонах - это может быть сигнал обратиться к трихологу.

На выпадение волос влияют различные факторы - стресс, гормональные изменения, питание или даже неправильный уход за волосами. Важно не просто контролировать количество волос, которые выпадают, но и следить за общим состоянием здоровья.

Стоит отметить, что указанное количество волос - от 50 до 150 - тоже достаточно условное понятие, поскольку для кого-то 100 может быть нормой, а для кого-то - уже повод обращаться к специалисту. Все зависит от того, какое количество волосяных фолликулов заложено генетически.

Когда нужно бить тревогу при выпадении волос

Существует два метода, с помощью которых можно определить, в норме ли выпадают ваши волосы.

Первый способ - это пул-тест, когда мы берем прядку волос и легонько ее тянем. Если за одно такое потягивание достается 3-5 волосинок, мы можем констатировать острое выпадение волос.

Второй метод - wash-тест - когда мы видим выпадение волос во время мытья. Если мы можем примерно увидеть 100-150 волосинок - это норма. Обязательно надо учитывать длину волос, если волосы длинные - комочек с выпавшими волосами будет больше и, соответственно, если волосы короткие - будет меньше.

Почему волосы выпадают?

Недостаток в организме витамина D и железа; цинка, меди и селена; Гормональные нарушения - функция щитовидной железы, метаболические синдромы, дисфункция гипофиза; Стресс; Инфекционные и венерологические болезни; Наследственность; Острая кровопотеря, интоксикация, хронические болезни, радиация; Воздействие солнечных лучей; Неправильный уход за кожей головы и за самими волосами; Послеродовое выпадение волос; Прием лекарств; Возрастные изменения; Постковидное выпадение волос.

Понимание норм выпадения волос - важная составляющая здоровья волос и кожи головы. Важно быть внимательным к изменению количества выпадения волос и вовремя обращаться за консультацией к специалисту.

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