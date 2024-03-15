Ключевое правило стиля Виктории Бекхэм: как всегда выглядеть шикарно

Виктория Бекхэм стала синонимом высокой моды, запустив собственную дизайнерскую линию. Как Виктория Бекхэм достигает своего шикарного и изысканного стиля.

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Стиль Виктории Бекхэм - как всегда выглядеть шикарно / Коллаж Главред, фото: instagram.com/victoriabeckham, скриншот из видео

Когда-то Виктория Бекхэм была известна тем, что пела в группе Spice Girls. Однако она взяла себе прозвище "Posh" и пошла дальше, основав собственную линию модной одежды в 2008 году. И с тех пор бренд становится все сильнее и сильнее.

Но как же она достигает своего шикарного и изысканного стиля, который ей так хорошо удается?

Отмечается, что у Виктории Бекхэм есть строгое правило стиля, которого она всегда придерживается, чтобы оставаться модной. И копирование этого правила может означать, что вы также поднимете свой уровень стиля.

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Как сообщает The Sun, Виктория любит носить наряды одного цвета, а затем сочетать другие оттенки с помощью аксессуаров.

Это правило стиля испытала на себе модная инфлюенсерка Молли Кемпси, которая скопировала модное правило Виктории, чтобы проверить, просто ли это хайп, или оно действительно работает. В своем видео в TikTok Молли показала своим 340 000 подписчиков собранный ею образ Виктории, который она использует.

"Я начну с пары темно-синих джинсов с широкими штанинами".

Затем Молли надела выбранный ею верх - кашемировый джемпер Uniqlo той же цветовой палитры.

"Кашемир - это то, о чем вы должны знать в этом сезоне", - добавила она.

Затем инфлюенсер решила, как разбить наряд на части, представив ремень, сумку и обувь разных цветов.

Смотрите видео о том, какое главное правило стиля Виктории Бекхэм:

@molliecampsie Влюблена в этот victoria beckham styling tip ? ссылки и размеры в био всегда ♬ оригинальный звук - Mollie Campsie

"У меня мужской ремень, потому что мне не подходят женские - большие и властные парни. Затем я надеваю белые конверсы на платформе - это очень недооцененная обувь. Я люблю этот свежий белый цвет", - отметила блогерша.

Затем Молли добавила несколько простых золотых обручей и бежевую сумку, а завершающим штрихом стало темно-синее пальто от John Lewis.

Демонстрируя свой завершенный образ, Молли призналась, что "влюблена в этот совет от Виктории Бекхэм".

"Мне нравится, мне комфортно и я чувствую себя очень стильно", - резюмировала она.

Совет по стилю появился, когда Виктория дебютировала в авангардном образе на своем показе на Неделе моды в Париже.

Что известно о Виктории Бекхэм Виктория Кэролайн Бекхэм (родилась 17 апреля 1974 года) - английский модельер, певица и телеведущая. Она стала известной в 1990-х годах как участница девичьей группы Spice Girls, в которой она получила прозвище Posh Spice. С более чем 100 миллионами проданных записей по всему миру, группа стала самой продаваемой женской группой всех времен. После распада Spice Girls в 2001 году Бекхэм подписала контракт с Virgin Records, на котором она выпустила свой дебютный сольный альбом, который стал одним из двух синглов, вошедших в британский хит-парад Top 10, сообщает Википедия. Бекхэм стал международно признанной иконой стиля и модельером. После громкого сотрудничества с другими брендами она запустила одноименный лейбл в 2008 году, а в 2011 году - более дешевый (диффузный) лейбл. Лейбл Victoria Beckham был назван дизайнерским брендом года в Великобритании в 2011 году; в 2012 году бренд был оценен как главный представитель бизнес-интересов семьи Бекхэмов. В 2017 году Бекхэм была награждена орденом Британской империи за заслуги перед индустрией моды. Она замужем за бывшим футболистом ассоциации Дэвидом Бекхэмом, и у них четверо детей, в том числе Бруклин и Ромео. По состоянию на май 2019 года совместное состояние пары оценивается в 355 миллионов фунтов стерлингов.

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