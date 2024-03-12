Что носить весной 2024: Андре Тан назвал самые модные вещи

Украинский дизайнер Андре Тан назвал самые главные тренды весны 2024 и заявил, что без этих вещей не сможет обойтись ни одна модница.
По его словам, глобальная тенденция весны – курс на женственность, поэтому не стоит бояться проявлять себя в разных ипостасях.
Что будет модно весной 2024
1. Спущенные плечи.
"Этот тренд уже сейчас полюбился многим и останется с нами этой весной – это очень красиво", - написал Тан в Instagram.
2. Классический белый цвет - самый весенний и самый женственный. Сам по себе и в разных комбинациях белый будет в моде этой весной.
3. Многослойность плавно переходит из осенне-зимнего сезона в весну и лето.
"Носите топы с рубашками, пиджаками и плащами, а поверх джинсов надевайте юбки и шелковые платки", - посоветовал дизайнер.
4. Цветы.
"Трендом этой весной оказались большие красные цветы. Еще одна часть декора, одежду с которой точно стоит примерить – это 3D-цветы, которые украшают и юбки, и платья, и чокеры", - рассказал Андре Тан.
5. Сочетание белого и черного.
Мировые тенденции предлагают по-новому взглянуть на комбинацию этих оттенков. Важно: белый и черный лучше сочетать в неравных пропорциях, то есть хорошо, если один цвет в наряде преобладает.
6. Заниженна талия.
Особенно удачным выбором будут платья с заниженной талией.
"Они отличаются, как правило, приталенным кроем, а пышная юбка, обычно начинающаяся в области талии, у этих моделей берет свое начало у бедер", - рассказал дизайнер.
Ранее Андре Тан назвал топ-5 вещей, которые старят женщину - их нужно отправить на свалку.
Кто такой Андре Тан
Андре Тан — украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан — аббревиатура фамилии, имени и отчества.
Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошёл обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St.Martins college of Art в Британии, пишет Википедия.
Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесён в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны.
В феврале 2018 стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size.
Женат на Алине Харечко. Есть дочь София.
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