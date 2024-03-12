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Что носить весной 2024: Андре Тан назвал самые модные вещи

Анна Ярославская
12 марта 2024, 02:19
Глобальная тенденция весны – курс на женственность. Андре Тан посоветовал не бояться проявлять себя в разных ипостасях.
Андре Тан, мода весна 2024
Андре Тан назвал самые модные вещи весны 2024 / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/andre_tan_official

Украинский дизайнер Андре Тан назвал самые главные тренды весны 2024 и заявил, что без этих вещей не сможет обойтись ни одна модница.

По его словам, глобальная тенденция весны – курс на женственность, поэтому не стоит бояться проявлять себя в разных ипостасях.

Что будет модно весной 2024

1. Спущенные плечи.

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"Этот тренд уже сейчас полюбился многим и останется с нами этой весной – это очень красиво", - написал Тан в Instagram.

Спущенные плечи - тренд весны 2024
Спущенные плечи - тренд весны 2024 / instagram.com/andre_tan_official

2. Классический белый цвет - самый весенний и самый женственный. Сам по себе и в разных комбинациях белый будет в моде этой весной.

Белый - самый модный цвет весны
Белый - самый модный цвет весны / instagram.com/andre_tan_official

3. Многослойность плавно переходит из осенне-зимнего сезона в весну и лето.

"Носите топы с рубашками, пиджаками и плащами, а поверх джинсов надевайте юбки и шелковые платки", - посоветовал дизайнер.

Многослойность
Многослойность также будет актуальна / instagram.com/andre_tan_official

4. Цветы.

"Трендом этой весной оказались большие красные цветы. Еще одна часть декора, одежду с которой точно стоит примерить – это 3D-цветы, которые украшают и юбки, и платья, и чокеры", - рассказал Андре Тан.

Этой весной стоить купить платье с цветочным принтом
Этой весной стоить купить платье с цветочным принтом / instagram.com/andre_tan_official

5. Сочетание белого и черного.

Мировые тенденции предлагают по-новому взглянуть на комбинацию этих оттенков. Важно: белый и черный лучше сочетать в неравных пропорциях, то есть хорошо, если один цвет в наряде преобладает.

Сочетание белого и черного
Белый и черный стоит сочетать в неравных пропорциях / instagram.com/andre_tan_official

6. Заниженна талия.

Особенно удачным выбором будут платья с заниженной талией.

"Они отличаются, как правило, приталенным кроем, а пышная юбка, обычно начинающаяся в области талии, у этих моделей берет свое начало у бедер", - рассказал дизайнер.

Заниженная талия возвращается в моду
Заниженная талия возвращается в моду / instagram.com/andre_tan_official

Ранее Андре Тан назвал топ-5 вещей, которые старят женщину - их нужно отправить на свалку.

Кто такой Андре Тан

Андре Тан — украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан — аббревиатура фамилии, имени и отчества.

Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошёл обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St.Martins college of Art в Британии, пишет Википедия.

Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесён в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны.

В феврале 2018 стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size.

Женат на Алине Харечко. Есть дочь София.

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мода весна Андре Тан
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