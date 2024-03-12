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Супер новая фешн идея: как обычным ремнем украсить волосы

Алена Кюпели
12 марта 2024, 22:02
Стилисты рекомендуют импровизировать с аксессуарами и делать это очень смело.
Как носить ремень весной 2024
Как носить ремень весной 2024 / Коллаж Главред, фото Hermes, Pixabay

Как правильно носить ремень и с чем носить ремень? Однозначного ответа на этот вопрос в 21 веке нет. Ведь ремень теперь можно не только надеть поверх пиджака или на руку, стилисты увидели еще один способ выглядеть модно с помощью этого аксессуара.

Что бы вы думали? Ремнем теперь можно украсить прическу.

Французский модный бренд представил свое видение того, как еще можно носить элегантный аксессуар. В частности, они предлагают использовать тонкий ремешок в качестве аксессуара на пучок.

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Отлично выглядит ремень, когда волосы собраны внизу. Так его наверняка будет удобнее зафиксировать и носить, не опасаясь, что он упадет и испортит прическу.

Как еще можно носить ремень
Как еще можно носить ремень / Скриншот Instagram/restylemeua

К слову, что касается других модных весенних трендов 2024, то издание Vogue отмечает, что возможно, самым неожиданным появлением на подиуме нового сезона стали шлепанцы. Обувь, статус которой как "настоящей обуви" подвергался сомнению на протяжении десятилетий.

Кроме того, издание добавляет, что "тенденция микросумок, к счастью, закончилась", и теперь речь идет о сумках, достаточно больших, чтобы вместить все необходимое. Теперь в ней найдется место для вашего кошелька, телефона и даже горстки карамельных конфет.

Главным цветом летней и весенней обуви станет зеленый. "В то время как тенденции готовой одежды подчеркивали "безопасную" черно-белую (с вкраплениями металла) цветовую палитру, дизайнеры резко развернули цветовой круг, когда дело дошло до обуви: кухонный зеленый, травянистый, оливковое-зеленый и даже бананово-зеленый.

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