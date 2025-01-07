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Сухость, ломкость, тусклость: что делать, если волосы как солома

Олег Макаров
7 января 2025, 23:55
61
Даже повседневные процедуры с волосами могут негативно влиять на их структуру.
Как восстановить сухие волосы в домашних условиях / скриншоты
Как восстановить сухие волосы в домашних условиях / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Что делать, если ваши волосы стали тусклыми и потеряли блеск
  • Какие причины повреждения волос

Даже вполне здоровые волосы подвергаются воздействию негативных факторов. Испортить волосы могут разные факторы - начиная с неправильного ухода и заканчивая дефицитом витаминов. Если вы знакомы с проблемой сухости и ломкости волос и они на ощупь напоминают солому, то бороться с этой проблемой можно не только в дорогих салонах, но и в домашних условиях.

По словам блогера Анны Нинич первый шаг к восстановлению волос в домашних условиях - маска. Необходимо хорошо вымыть волосы по всей длине, что позволит убрать из них остатки силиконов, термозащиты, геля, лака и всех тех средств, которые вы использовали для волос. Очень важно, чтобы волосы были действительно чистыми.

Секрет нанесения маски, по словам блогера, заключается в том, что ее необходимо подогреть - феном, в ладонях, в микроволновой печи - как вам удобнее.

Перед тем, как наносить маску на волосы нужно их прочесать. Суть нанесения - по длине, плавными, втирающими движениями. На корни наносить не нужно, поскольку это ускорит процесс загрязнения и жирности всех волос.

После нанесения маски необходимо одеть термошапочку, если у вас нет - блогерка предлагает скрутить волосы в гульку и просушить их феном. Это необходимо делать для того, чтобы действующие элементы маски быстрее и лучше действовали на восстановление волос. Время выдержки - 15-30 минут. Повторять данную процедуру можно несколько раз в месяц - здесь нужно смотреть на состояние ваших волос. Если они тусклые, ломкие и похожи на солому - значит им нужно дополнительное увлажнение.

После выдержки маски ее необходимо смыть. Смывать нужно тщательно, чтобы она не оставалась на волосах.

Блогер использует кератиновую маску для волос, но маска может быть и другая, главное, чтобы не содержала вредных веществ и подходила именно для вашего типа волос.

Какие причины того, что волосы становятся как солома

Стилисты Бьянка Хиллиер и Рейвен Уртадо называют такие причины порчи волос:

Недостаточная увлажненность

Чтобы быть блестящими волосам нужно правильное увлажнение, поэтому отказ от кондиционера или маски - первый шаг к сухости волос.

Некачественная уходовая косметика

Для того, чтобы иметь красивые и блестящие волосы, нужно избегать плохих уходовых средств. Необходимо избегать продуктов, которые содержат сульфаты и спирт, поскольку они повреждают их кутикулу.

Химическая обработка

Химические вещества, содержащиеся в краске для волос или в жидкости для химической завивки, повреждают структуру волос. Они становятся сухими и жесткими.

Хлорированная и соленая вода

Плавание в бассейне и в море тоже является большим испытанием для волос, поскольку соль и хлор впитываются в волосы и делают их более хрупкими.

Высокие температуры

Если вы регулярно используете фены, щипцы и другие горячие инструменты - это тоже постепенно приводит к тому, что волосы теряют свою влагу и эластичность.

То есть, если вы хотите сохранить структуру своих волос, чтобы они были эластичными и блестящими, нужно минимизировать влияние вышеприведенных факторов на них.

Если вам интересна тема волос:

О Ютуб канале Анны Нинич

Анны Нинич - украинский видеоблогер. Канал создан в 2022 году. Сейчас девушка имеет около 1600 подписчиков. Здесь размещены видео, которые касаются ухода за волосами.

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