Как легко очистить расческу от волос: трихолог поделилась простым лайфхаком

Вы узнаете:
- Простой способ мытья расчески для волос
- Чем лучше мыть расческу для волос
- Как тщательно очистить расческу для волос от грязи
Расческа для волос - незаменимый инструмент в ежедневном уходе. Но она довольно быстро накапливает грязь, волосы и белый налет от средств для укладки или натурального себума.
Главред узнал, как мыть расческу для волос согласно инструкции врача-трихолога Анастасии Мухачевой, которая поделилась интересным и одновременно простым лайфхаком в TikTok.
Врач показала, что для эффективного очищения нужно взять две расчески (желательно, чтобы одна была меньшего размера), погрузить их в емкость с раствором и тщательно тереть друг о друга.
Смотрите видео, как правильно мыть расческу для волос:
@anastasiya.muhacheva
Как правильно мыть щетку для волос? ?♬ Italian Tarantella - Italian Restaurant Music of Italy
Таким образом грязь и запутанное на зубцах очистятся значительно легче. Но стоит обратить внимание и на то, чем лучше мыть расческу для волос, ведь обычная вода для этого не подойдет.
Лучшими ингредиентами раствора для мытья расчески будут мыло или шампунь. Их нужно растворить в небольшом количестве воды.
Иногда бывает так, что с первого раза не все загрязнения исчезают с расчески, особенно в виде белых пятен. Тогда возникает вопрос, как почистить расческу от белого налета.
Для этого приготовьте раствор из теплой воды, шампуня и чайной ложки соды, осторожно протрите зубцы зубной щеткой, обращая особое внимание на места скопления налета. Последним этапом нужно тщательно промыть расческу под струей воды.
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Кто такая Анастасия Мухачева?
Анастасия Мухачева - украинский врач, трихолог-реабилитолог волос и кожи головы с 2014 года. Рассказывает в соцсетях о правильном уходе за волосами, а также делится полезными лайфхаками.
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