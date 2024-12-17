Как легко очистить расческу от волос: трихолог поделилась простым лайфхаком

Врач объяснила, как мыть расческу для волос правильно и быстро.

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Чем лучше мыть расческу для волос / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скрин из видео

Вы узнаете:

Простой способ мытья расчески для волос

Чем лучше мыть расческу для волос

Как тщательно очистить расческу для волос от грязи

Расческа для волос - незаменимый инструмент в ежедневном уходе. Но она довольно быстро накапливает грязь, волосы и белый налет от средств для укладки или натурального себума.

Главред узнал, как мыть расческу для волос согласно инструкции врача-трихолога Анастасии Мухачевой, которая поделилась интересным и одновременно простым лайфхаком в TikTok.

видео дня

Врач показала, что для эффективного очищения нужно взять две расчески (желательно, чтобы одна была меньшего размера), погрузить их в емкость с раствором и тщательно тереть друг о друга.

Смотрите видео, как правильно мыть расческу для волос:

Таким образом грязь и запутанное на зубцах очистятся значительно легче. Но стоит обратить внимание и на то, чем лучше мыть расческу для волос, ведь обычная вода для этого не подойдет.

Лучшими ингредиентами раствора для мытья расчески будут мыло или шампунь. Их нужно растворить в небольшом количестве воды.

Иногда бывает так, что с первого раза не все загрязнения исчезают с расчески, особенно в виде белых пятен. Тогда возникает вопрос, как почистить расческу от белого налета.

Для этого приготовьте раствор из теплой воды, шампуня и чайной ложки соды, осторожно протрите зубцы зубной щеткой, обращая особое внимание на места скопления налета. Последним этапом нужно тщательно промыть расческу под струей воды.

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Кто такая Анастасия Мухачева? Анастасия Мухачева - украинский врач, трихолог-реабилитолог волос и кожи головы с 2014 года. Рассказывает в соцсетях о правильном уходе за волосами, а также делится полезными лайфхаками.

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