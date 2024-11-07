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Рыжеволосые моют волосы неправильно: какой ошибки стоит избегать всем

Юлия Закрепа
7 ноября 2024, 19:19обновлено 7 ноября, 21:17
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Рыжие волосы требуют специального ухода, чем другие цвета волос - как правильно их мыть и какой шампунь выбрать.
Рыжеволосые моют волосы неправильно: какой ошибки стоит избегать всем
Как восстановить насыщенный цвет / коллаж: Главред, фото: unsplash, pexels

Вы узнаете в материале:

  • Как восстановить насыщенный рыжий цвет волос
  • Почему нельзя мыть волосы горячей водой

Сейчас в моде все большую популярность приобретает рыжий цвет волос. Многие решают покрасить свои пряди в яркие оттенки оранжевого, каштанового и огненно-красного. Однако, мало кто знает, что рыжие волосы требуют другого ухода, чем остальные цвета волос, когда дело касается мытья и шампуня.

Специалисты поделились, что нет разницы, рыжий ли вы от природы, или недавно покрасили волосы, но стоит придерживаться правильной техники мытья, чтобы сохранить яркость и блеск вашим прядям, говорится в материале Mirror.

видео дня

Неправильные методы мытья и ухода могут привести к потускнению волос, даже если ваш цвет естественный. К счастью, есть простой трюк, который поможет сохранить яркий цвет волос, но это может быть не хорошей новостью для тех, кто предпочитает горячий душ.

Женщина поделилась видео в TikTok и предложила один из лучших способов сохранить рыжий цвет волос, независимо от его оттенка использовать только теплую воду во время мытья. Это означает, что если вы любите горячий душ, вам нужно будет отказаться от этого и привыкать мыть свои волосы осторожнее.

Рыжеволосым стоит использовать теплую или даже холодную воду во время мытья волос, если вы можете это выдержать. Горячая вода открывает кутикулы волос, позволяя больше цвета выйти, подобно тому, как стирка красной футболки в очень горячей воде может привести к расплыванию цвета.

Женщина также предположила, что шампуни и кондиционеры, придающие цвет, помогут сделать ваши рыжие косы ярче и сохранить их блеск.

Специальные шампуни могут добавить больше рыжего цвета вашим волосам без необходимости дополнительного окрашивания, помогая дольше сохранять яркость. Однако стоит выбирать шампунь без сульфатов, ведь они преждевременно удаляют цвет волос. Если вы любите использовать выпрямители или бигуди, то обязательно стоит использовать много термозащитного спрея.

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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