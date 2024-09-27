Проверенный бабушкин метод: что будет, если волосы помыть яйцом

Мытье головы яйцом практиковали еще наши предки десятки лет назад, а сейчас тренд на природные средства возвращается.

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Что делает яйцо с волосами и как его применять / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Ни для кого не секрет, что яйца очень полезны не только в потреблении, но и в уходе, что подтверждает даже наука. Пока часть девушек в поисках профессиональных средств, другие задумываются, что будет, если нанести яйца на волосы в качестве уходового средства.

Как пишет Medical News Today, сторонники натуральной косметики считают: то, что делает яйцо с волосами не способна заменить ни одна профессиональная маска. В частности яичные желтки могут способствовать росту волос, питая корни и стимулируя кожу головы.

Хотя не существует прямых исследований, подтверждающих, что яичные желтки могут уменьшить выпадение волос или стимулировать их рост, многие люди используют их с этой целью.

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Если вы также сторонник этого продукта, стоит знать, как правильно мыть голову яйцами. Есть несколько способов применения яиц для поддержания здоровья волос. Один из методов - это маска для волос, которую можно сделать по следующей схеме:

Смешайте 2-3 яйца с несколькими каплями лимонного сока для нейтрализации запаха.

Взбейте смесь до появления пены.

Нанесите смесь на волосы и оставьте под шапочкой для душа на 20 минут.

Смойте холодной водой, поскольку горячая вода может вызвать затвердевание яиц в волосах.

Используйте шампунь и кондиционер, как обычно. Такую процедуру можно повторять 1-2 раза в месяц.

При использовании яиц в качестве ухода за волосами не стоит забывать и о других правилах мытья головы, например, почему нельзя мыть голову вниз головой и сколько раз очищать кожу головы шампунем. Тогда эффект от ухода будет еще лучше.

Что такое Medical News Today? Medical News Today - это веб-сайт с медицинской информацией и новостями, ориентированный как на широкую общественность, так и на врачей. Веб-сайт был основан в 2003 году Аластером Хейзеллом и Кристианом Нордквистом. Его приобрела Healthline Media в апреле 2016 года, пишет Википедия.

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