Секундный лайфхак без фена и плойки: как сделать объем волос у корней невидимкой

Ухоженная женщина, с шикарными волосами и классной укладкой точно будет ловить на себе взгляды не только мужчин, но и других девушек. Однако далеко не каждой удается добиться хорошего прикорневого объема. Везет девушкам, у которых от природы густые или вьющиеся волосы. Но как же сделать прикорневой объем для тонких волос?
Выход есть и он очень простой. Бьюти-блогер Оксана Дадашова рассказала, как сделать объем волос надолго всего. Для этого вам понадобится всего один предмет.
Как придать волосам объем у корней
Блогер показала, что с помощью всего двух невидимок можно сделать объем у корней даже на коротких волосах. Если вы любите ассиметричный пробор, то этот лайфхак подойдет вам идеально.
Сперва вам нужно сделать ровный пробор и часть волос перекинуть с одной стороны на другую. Эту часть волос необходимо заколоть невидимками возле корней, но так, чтобы они не были приколоты к другой половине.
После этого вам нужно перекинуть эти волосы в обратную сторону, захватывая еще и пряди с другой половины. Таким образом у вас должен получиться ассиметричный пробор и вы сразу заметите, что у вас появился шикарный объем.
Смотрите видео о том, как сделать прикорневой объем волос за считанные без фена и плоек:
Кто такая Оксана Дадашова?
Оксана Дадашова - известный бьюти-блогер. У нее есть страничка в Instagram, где она рассказывает и показывает разные лайфхаки с макияжем и прическами. На этой страничке у неё более 82 тысяч подписчиков.
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