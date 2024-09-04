Секундный лайфхак без фена и плойки: как сделать объем волос у корней невидимкой

Блогер показала на собственных волосах, что с помощью двух невидимок можно сделать шикарный объем за считанные секунды.

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Как сделать прикорневой объем волос на весь день / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Ухоженная женщина, с шикарными волосами и классной укладкой точно будет ловить на себе взгляды не только мужчин, но и других девушек. Однако далеко не каждой удается добиться хорошего прикорневого объема. Везет девушкам, у которых от природы густые или вьющиеся волосы. Но как же сделать прикорневой объем для тонких волос?

Выход есть и он очень простой. Бьюти-блогер Оксана Дадашова рассказала, как сделать объем волос надолго всего. Для этого вам понадобится всего один предмет.

Как придать волосам объем у корней

Блогер показала, что с помощью всего двух невидимок можно сделать объем у корней даже на коротких волосах. Если вы любите ассиметричный пробор, то этот лайфхак подойдет вам идеально.

видео дня

Сперва вам нужно сделать ровный пробор и часть волос перекинуть с одной стороны на другую. Эту часть волос необходимо заколоть невидимками возле корней, но так, чтобы они не были приколоты к другой половине.

После этого вам нужно перекинуть эти волосы в обратную сторону, захватывая еще и пряди с другой половины. Таким образом у вас должен получиться ассиметричный пробор и вы сразу заметите, что у вас появился шикарный объем.

Смотрите видео о том, как сделать прикорневой объем волос за считанные без фена и плоек:

Кто такая Оксана Дадашова? Оксана Дадашова - известный бьюти-блогер. У нее есть страничка в Instagram, где она рассказывает и показывает разные лайфхаки с макияжем и прическами. На этой страничке у неё более 82 тысяч подписчиков.

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